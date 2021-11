Entscheidung: Kompromisslösung für Kloster Schwanberg

Die Evangelische Landessynode hat am Donnerstag die Baupläne am Kloster Schwanberg thematisiert und sich klar für eine Kompromiss-Lösung entschieden. "Es war das Thema, das uns am intensivsten beschäftigt hat", sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses der Landessynode kurz vor dem Beschluss. Konkret stimmte die Synode mehrheitlich (93 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen, keine Gegenstimmen) folgendem Beschlussvorschlag zu:

Die Eingabe und der Antrag auf die zwei Millionen Euro Kredit in der vorliegenden Form werden zwar abgelehnt. Zusätzlich hat die Synode den Landeskirchenrat als "Exekutive" der evangelischen Kirche aber dazu aufgefordert, die Situation des Schwanbergs in ein Gesamtkonzept für kirchliche Tagungshäuser einzuarbeiten. Darin sollen auch der Schwanberg und die dortigen Angebote generell neu bewertet werden, auch im Blick auf die "Sonderstellung" des Schwanbergs als Ort spiritueller Begegnung.

Küche müsste modernisiert werden

Wie berichtet, hatte der Schwanberg in der Eingabe an die Synode – also das kirchliche "Parlament“ – um zwei Millionen Euro Kredit gebeten, um damit mittelfristig notwendige Bauarbeiten umzusetzen. Darüber wurde im Vorfeld und auch auf der Synode nach BR-Informationen kontrovers diskutiert. Das Geld war für Umbaupläne gedacht, die insgesamt fünf Millionen Euro kosten. Ein erster Schritt dieser Baupläne betrifft die Küchensituation auf dem Schwanberg, die laut dem Geschäftsführenden Vorstand des Geistlichen Zentrums Schwanberg, Friedemann Stöckle, schwierig ist. "Wenn wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren nichts machen, könnte es dazu kommen, dass die Situation so schwierig wird, dass es keinen Sinn mehr macht, eine Küche so zu bewirtschaften", sagt Stöckle.

Jährliche Förderung des Schwanbergs bleibt bestehen

Ohne Küche könne auch der Gästebetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden, denn in der Regel bleiben die Gäste mehrere Tage oder sogar Wochen auf dem Schwanberg. Stöckle spricht von etwa 10.000 Gästen mit 25.000 Übernachtungen pro Jahr – in Nicht-Corona-Zeiten. Jedoch sei mittlerweile die Belegung wieder nahezu so wie vor der Pandemie. Die generelle jährliche Förderung der Landeskirche für den Schwanberg – 362.000 Euro pro Jahr – bleibt aber unabhängig von der Entscheidung auf der Herbstsynode erhalten, sagte im voraus der kirchliche Finanzchef Patrick de La Lanne im BR-Gespräch. Auf dem Schwanberg wird Spiritualität auf verschiedene Arten gelebt: Es gibt mehrere Gästehäuser für verschiedene Alters- und Zielgruppen, aber auch ein evangelisches Kloster mit 30 Schwestern der Communität Casteller Ring und eine Kirche.

Das Kloster auf dem Schwanberg ist eines von zwei evangelischen Klöstern in Bayern, das von der Landeskirche finanziell gefördert wird. Das zweite Kloster ist Selbitz in Oberfranken.