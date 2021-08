Entscheidung gegen Tourismus-Rummel: Kein Hörnlebahn-Neubau

So wie bei der Hörnle Bahn in Bad Kohlgrub steigt man nirgendwo sonst in der Welt aus - und das soll auch so bleiben. Der sogenannte Schenkdoppelsitzer ist ein Unikum. Die Idee beim Bau in den 50er Jahren war ein komfortabler Ausstieg vor allem auch für ältere Menschen. Die Sitze klappen beim Ausstieg weg – man muss einfach nur auf den gelben Markierungen stehen bleiben.

Historischer Charakter soll erhalten bleiben

Zwar werde derzeit geprüft, ob modernere Sessel angeschafft werden, doch eigentlich soll der nostalgische Charakter des Lifts erhalten bleiben. Für sinnvoll hält Bürgermeister Franz Degele (Freie Wähler) jedoch sogenannte Fußrasten, bisher baumeln die die Füße in der Luft und das ist etwas unbequem gesteht der Bürgermeister dem BR24. Etwa zweieinhalb bis drei Millionen Euro soll die Sanierung laut seiner Information kosten. Ein Großteil des Betrags wird für ein neues Getriebe und die Steuerung ausgegeben.

Mehrheit stimmt gegen Neubau von Zehner-Kabinenbahn

Die Entscheidung im Gemeinderat war eindeutig. Sie lautete: 12 zu 2 Stimmen für eine Renovierung der Bahn. Ein Neubau einer Zehner-Kabinenbahn sei zu überdimensioniert für das überschaubare Hörnle, so das Resümee. Außerdem wären zwingend weitere Infrastrukturmaßnahmen nötig geworden, so Franz Degele. Laut einer Machbarkeitsstudie hätte allein an der Talstation ein Parkdeck für 700 Autos entstehen müssen. Auf dem 1.400 Meter hohen Berg wurde ein Panoramarestaurant mit Abenteuerspielplatz empfohlen. Außerdem war die Rede von weiteren Wanderwegen sowie im Winter von einer zweiten, beschneiten Rodelpiste, die man im Sommer mit Mountaincarts - bergtauglichen Dreirädern - nutzen hätte können. 21,5 Millionen Euro wurden für das Gesamtprojekt veranschlagt. All das ist jetzt aber vom Tisch. Stattdessen soll die Schwebebahn so erhalten bleiben, wie sie die Einheimischen lieben und schätzen.

Entschleunigung und Erholung statt Tourismus-Rummel

Mit der deutlichen Entscheidung gegen den Neubau einer Zehnerkabine atmen auch viele Bürger und Grundstücksbesitzer auf. Sie befürchteten eine touristische Erweiterung auf ihrem Hausberg. Schon jetzt ist das Hörnle mit seinen 360 Grad Rundum-Bergblick ein beliebtes Ausflugsziel. Statt auf noch mehr Rummel zu setzen, soll das Hörnle aber für Entschleunigung und Erholung stehen. Für die rund 450 Meter Höhenunterschied braucht die Hörnlebahn gemütliche 20 Minuten. Auch das ist sympathisch anders in einer Bergwelt, die sonst eher auf immer schneller, größer und moderner setzt.