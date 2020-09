Faschingszüge in Würzburg für 2021 endgültig abgesagt

Es ist eine traurige Nachricht für alle Faschingsfans: Die Karnevalsgesellschaft Elferrat Würzburg hat die Faschingszüge für 2021 abgesagt. Allerdings wollen die Faschingsaktivisten eine Alternativ-Lösung anbieten, die sich am Vorbild der Wirtshaus-Wiesn in München orientiert. Laut Elferrats-Präsident Georg Göbel soll es an mindestens einem Tag am Faschingswochenende an verschiedenen Plätzen oder in Lokalen der Innenstadt Büttenreden und Musik geben. Immer vorausgesetzt, die aktuelle Infektionslage lässt es zu.

Keine Umzüge, keine Faschingsbälle

Damit fallen der große Würzburger Faschingszug, der Kinderfaschingszug und der Umzug im Stadtteil Heidingsfeld 2021 definitiv aus. Ersatzlos gestrichen wurden außerdem der Rathaussturm Mitte Februar sowie der Prinzenball und die Gala-Prunksitzungen, zu denen traditionell zwischen 500 und 1.000 Besucher ins Maritim-Hotel bzw. ins Congress-Centrum Würzburg gekommen sind.

Kleinere Events in abgespeckter Form

Die Inthronisierung und die Schlüsselübergabe, die jedes Jahr Ende Januar im großen Rathaussaal stattgefunden haben, sollen ins Freie verlegt werden. Unter den möglichen Standorten ist zum Beispiel der Platz vor dem Falkenhaus am Oberen Markt. Auch der Start in die fünfte Jahreszeit am 11.11.2020, der traditionell am Sternplatz stattfand, soll in anderer Form erhalten werden. An einem Ort, der nicht so beengt ist, mit weniger Leuten, an der frischen Luft. Normalerweise waren zwischen 100 und 200 Leute dabei.