Entscheidung: Amazon kommt nicht nach Memmingen

Ein Amazon-Sprecher hat dem BR-Studio Mindelheim auf Anfrage bestätigt, dass am Memminger Flughafen kein Logistikzentrum des Versand-Händlers gebaut wird. Als Grund heißt es bei Amazon, das Projektvorhaben sei "nicht in einem wirtschaftlichen Rahmen zu realisieren". Man habe andere Möglichkeiten gefunden das bestehende Netzwerk zu optimieren, "damit Kunden ihre Bestellungen in der Qualität erhalten, die sie von Amazon erwarten". Konkreter wird der US-Versandhandelsriese nicht.

Allgäu-Airport bedauert Entscheidung

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung des Allgäu Airport bedauern die Entscheidung von Amazon in einer Pressemitteilung. Nach "monatelangen konstruktiven Gesprächen und der Perspektive, eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt mit einem Standort am Allgäu Airport ansiedeln zu können", sei man "natürlich enttäuscht".

Man könne die Entscheidung jedoch verstehen, "hat sich das Verfahren doch sehr lange hingezogen", heißt es in der Erklärung. Und weiter: "Da neben baurechtlichen Fragen auch die luftrechtliche Genehmigungsfähigkeit zu klären war, handelte es sich um ein komplexes Verfahren, das mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als ursprünglich erwartet und geplant war."

Widerstand gegen Amazon-Logistikzentrum in der Region

Im vergangenen Herbst hatte es einigen Wirbel um einen Antrag des Flughafens gegeben, künftig auch Frachtflüge aus Memmingerberg abfertigen zu wollen. Amazon selbst hatte jedoch stets dementiert, mit eigenen Maschinen Frachtflüge von dort durchführen zu wollen. Gegen das Logistikzentrum, das seit Längerem im Gespräch war, hatte sich in der Region außerdem Widerstand von mehreren Seiten geregt: Gewerkschaften kritisierten die Pläne wegen mutmaßlich prekärer Arbeitsbedingungen in Amazon-Verteilzentren. Lokalpolitiker sahen einen Affront gegen den regionalen Handel, Naturschützer die Klimaziele in Gefahr.

Proteste gegen Pläne am Gewerbepark

Zunächst war geplant gewesen, das Verteilzentrum auf einer Fläche der "Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH" zu errichten, an der auch mehrere Kommunen und Landkreise aus der Region beteiligt sind. Nach nicht endenden Protesten hatte der Flughafen schließlich im Januar 2021 bekanntgegeben, stattdessen auf eigenen Flächen der "Allgäu Airport GmbH" eine entsprechende Immobilie errichten und an Amazon vermieten zu wollen.

Seither hatte es von Amazon und der Airport GmbH auf Anfragen geheißen, die Option des Standorts in Memmingerberg werde vom Versandhändler noch geprüft.