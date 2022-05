Entschärfte Blindgänger für Museen in Ansbach und Marktbergel

In Ansbach hat Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) zwei entschärfte Fliegerbomben als Ausstellungsstücke an Museen in Ansbach und Marktbergel im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim übergeben.

Äußere Hüllen gehen an die Museen

Die Stadt habe beim Bayerischen Innenministerium beantragt, die Fliegerbomben museal nutzen zu dürfen. Der Sprengstoff wurde entfernt, die Bomben aufbereitet und so könnten nun die äußeren Hüllen ausgestellt werden, sagte eine Sprecherin der Stadt Ansbach. Die Ausstellungsstücke sind bis zu einem Meter groß und wiegen rund 120 Kilogramm.

Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg

Eine Fliegerbombe wird ihren Platz im Ansbacher Markgrafenmuseum finden. Dort wird eine neue Abteilung für Stadtgeschichte entstehen.

Die andere wird künftig im Muna-Museum in Marktbergel zu sehen sein. Das von einem Verein geführte Museum erforscht die Geschichte der ehemaligen "Lufthauptmunitionsanstalt Oberdachstetten" (= MUNA) in Marktbergel, die 1936 von den Nationalsozialisten eingeweiht wurde. Dort wurden Granaten und Geschosse gefertigt. Außerdem befasst es sich mit der Militär- und Kriegsgeschichte der Region.

Auf Baustelle am Ansbacher Bahnhof gefunden

Im vergangenen Jahr waren die Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg am Ansbacher Bahnhof bei Bauarbeiten gefunden worden, so die Stadtsprecherin. Der eine Blindgänger war am 8. März, der zweite am 9. Juli entdeckt und erfolgreich entschärft worden.

Um den Blindgänger vom Juli vor Ort unschädlich machen zu können, mussten bei der Entschärfung damals zur Sicherheit etwa 2.500 Anwohner rund um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen.