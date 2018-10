Entschädigung nach Explosion auf Raffineriegelände bei Vohburg

Bei einer Bürgerversammlung hat Bayernoil angekündigt, großzügig und unbürokratisch für Schäden nach der Explosion auf dem Raffineriegelände bei Vohburg aufzukommen. Viele der weit über 200 Bürger, die in den Warmbadsaal in Irsching/Vohburg gekommen waren, zeigten sich allerdings skeptisch. Sie stehen derzeit in harten Verhandlungen mit ihren Versicherungen. Vohburgs Bürgermeister Martin Schmid hatte zur Bürgerversammlung eingeladen.

Aufräumen und Suche nach der Ursache

Bei der Explosion auf dem Gelände der Bayernoil in Vohburg im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm waren am ersten September 16 Menschen verletzt worden. Der Schaden lag im Millionenbereich. Laut Bayernoil-Geschäftsführer Michael Raue dauern die Aufräumarbeiten an. Die genaue Ursache der Explosion steht noch nicht fest.

Anwohner fühlen sich auch durch Gaskraftwerk bedroht

Auch Vertreter von Uniper waren zur Bürgerversammlung gekommen. Das Unternehmen Uniper betreibt nur wenige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt das Gaskraftwerk Irsching. Auch von diesem fühlen sich die Bewohner von Vohburg mittlerweile bedroht, insbesondere die Bewohner des Ortsteils Irsching, der direkt an die beiden Unternehmen grenzt.

Auf dem Gelände des Gaskraftwerks sollen ab dem kommenden Jahr 100.000 Kubikmeter Gasöl eingelagert werden. Eine entsprechende Genehmigung des Landratsamts liegt vor. Das Kraftwerk steht - ebenso wie die Unfall-Raffinerie - nur wenige hundert Meter von den Häusern der Irschinger Bürger entfernt.