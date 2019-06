Rechercheteam klärt Opfer auf

Erst fünf Jahre nach dieser Vernehmung – im Jahr 2018 – erfährt der ehemalige Wirt vom investigativen Rechercheteam des BR und der Nürnberger Nachrichten den Grund für seine Befragung. Für den ehemaligen NSU-Nebenklageanwalt Mehmet Daimagüler ist auch dieses Vorgehen eine Farce: "Das finde ich dann schon skandalös, dass Mehmet O. von den Medien erfahren musste, dass er ein Opfer des NSU ist. Die Bundesanwaltschaft hatte ihn schon im Jahre 2013 befragt, dabei kein Sterbenswörtchen verloren, dass er Opfer des NSU ist. Das heißt, dass er fünf Jahre in der Ungewissheit leben musste, auch in Furcht, dass es Menschen gibt, die ihn umbringen wollen, " sagt Anwalt Mehmet Daimagüler.

Noch viele Fragen offen

Anwalt Daimagüler kritisiert, dass im NSU-Komplex noch viele Fragen offen sind – nach lokalen Netzwerken des NSU, Verstrickungen des Geheimdienstes und institutionellem Rassismus. Das zeigen auch die neuen Entwicklungen im Fall des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus Kassel. Der Anwalt sieht hier großen Nachholbedarf bei den Behörden und mahnt im BR-Interview: "Gewaltbereite Neonazis, ein brauner Terrorismus, muss endlich ernst genommen werden von der Polizei, von den Staatsanwaltschaften, bis hin zur Bundesanwaltschaft und von den Geheimdiensten. Und ich habe bis zum heutigen Tag nicht das Gefühl, dass das Ausmaß der Gefahr wirklich ernst genommen wird!"

Drei Morde des NSU in Nürnberg

Nach dem Bombenanschlag in der Scheurlstraße schlugen die Rechtsterroristen des NSU noch mindestens drei weitere Male in Nürnberg zu. Enver Şimşek, Inhaber eines Blumenhandels in Schlüchtern, wurde am 9. September 2000 im Osten Nürnbergs erschossen. Abdurrahim Özüdoğru wurde am 13. Juni 2001 in einer Änderungsschneiderei in der Südstadt mit zwei Kopfschüssen getötet. Ismail Yaşar, Inhaber eines Döner-Imbisses, wurde am 9. Juni 2005 in seinem Verkaufscontainer in der Scharrerstraße erschossen.