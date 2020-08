Entliehener Bademeister rettet in Wallenfels die Saison

Weil sich eine Öffnung wegen der Hygienemaßnahmen in Schwimmbädern nicht rentiert hätte, bleibt das Bad in Marktrodach im Landkreis Kronach in diesem Sommer geschlossen. Die Ausgaben seien zu hoch, die Wiese sei zu klein: Unter Einhaltung der Hygienevorschriften dürfte das Bad nur etwa 150 Badegäste empfangen.

Freibad wichtig für Frankenwald-Tourismus

Das Freibad im knapp zehn Kilometer entfernten Wallenfels hat indes Platz genug für 500 Gäste – allerdings wäre die Eröffnung beinahe an mangelnden Bademeistern gescheitert. Denn von den beiden Hauptamtlichen ist einer erkrankt. Weil das Freibad Wallenfels laut Bürgermeister Jens Korn (CSU) aber "systemrelevant" für den Tourismus der kleinen Frankenwaldstadt ist, musste eine Lösung her.

Marktrodach entleiht Bademeister nach Wallenfels

Das Bad in Marktrodach stand dabei helfend zur Seite – und hat einen Bademeister ausgeliehen. Nun kann in Wallenfels in diesem Sommer doch noch geschwommen werden. Die Frühschwimmer sind bereits aktiv, das Babybecken ist jedoch gesperrt. Auch der vom Bademeister angrenzende Zeltplatz ist nur für Urlauber zugänglich, die mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen anreisen oder über eigene Sanitäreinrichtungen verfügen. Für Bürgermeister Korn, der bereits einigen Jugendgruppen eine Absage erteilen musste, keine befriedigende Lösung. "Immerhin könnten die Menschen nun wieder schwimmen – wenn sie schon zu Hause Urlaub machen müssen," meint er.