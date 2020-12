Ochse auf der Flucht erfroren?

Die Geschichte hätte ein gutes Ende verdient: Ochse soll zum Schlachter, will nicht sterben und büxt beim Ausladen aus. So geschehen Mitte November in Niederarnbach, einem Ortsteil von Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch jetzt, knapp vier Wochen später, ist klar: ein Happy End gibt es nicht.

Suchaktionen mit großem Aufwand

Am 13. November hatte sich das Tier noch vor dem Schlachter gerettet, als es beim Ausladen ausbrach und davonlief. Eine groß angelegte Suchaktion mit Jägern, Hunden, Polizeistreifen, Feuerwehrkräften, einer Drohne mit Wärmebildkamera und sogar einem Hubschrauber blieb ergebnislos: Der 500 Kilo schwere Ochse blieb verschwunden.

Rettung schien nah

Tierschützer aus Allmannshofen bei Augsburg erbarmten sich des Ochsen in Abwesenheit und kauften dem Bauern das flüchtige Tier ab, damit man es nicht gleich nach dem Finden erschießen hätte müssen. Doch so weit kam es nicht.

Vermutlich wegen Verletzung gestorben

Mitarbeiter der Deutschen Bahn entdeckten den Kadaver des Ochsen am Donnerstag in einem dichten Gehölz entlang einer Bahnlinie. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lasse sich nicht mehr nachvollziehen, wie lange der Ochse bereits dort lag. Vermutlich habe sich das Tier auf seiner Flucht verletzt und sei deshalb gestorben.