Entlaufene Kuh sorgt für Bahnchaos in Oberbayern

Zugverspätungen von insgesamt mehr als sieben Stunden, dazu Gleissperrungen bei elf Zügen - das schaffte eine entlaufene Kuh am Montagabend im Landkreis Rosenheim.

Polizisten als Cowboys

Das Tier war am zunächst an einem Bahnübergang nahe Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) gesichtet worden, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Gleise wurden beidseitig gesperrt und das Rind eine dreiviertel Stunde später am Bahnhof von Großkarolinenfeld gesichtet. Doch die ankommenden Polizisten mussten von Zeugen erfahren, dass die Kuh wohl nur eine kurze Pause eingelegt hatte und inzwischen weiter Richtung Rosenheim unterwegs war.

Kurz vor Mitternacht gings für die Ausreißerin zurück in den Stall

Als sie dem Tier wieder auf der Spur waren, scheiterten jedoch erste Versuch der Beamten, es einzukreisen - das Rind rannte entlang der Gleise weg. An der Stadtgrenze zu Rosenheim konnte die Kuh schließlich eingefangen werden. Kurz vor Mitternacht sei sie dem Sohn des Eigentümers übergeben worden. Das Tier war nach Polizeiangaben nicht verletzt. Elf Züge seien von den Gleissperrungen betroffen gewesen.

Von wegen "blöde Kuh"

