Entlastungspaket: Mehrarbeit für Sozialämter

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD), der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Städtetags ist, bewertet das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung überwiegend positiv. Besonders begrüßt der SPD-Politiker die Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Familien.

Kindergelderhöhung

Allerdings sieht Jung auch noch Nachbesserungsbedarf bei der Kindergelderhöhung. Es sei "fraglich, ob ein Plus in Höhe von 18 Euro ausreicht", wird der Fürther OB in einer Pressemitteilung zitiert.

Sozialamt stößt an Grenzen

Die Erweiterung des Wohngelds für weitere Bürgerinnen und Bürger hält Jung für "wichtig und richtig", allerdings werde die Verdreifachung der Berechtigten die Kommunen vor enorme Herausforderungen im Vollzug stellen. Schon jetzt seien im Sozialamt der Stadt Fürth Stellen unbesetzt und die Arbeitsbelastung vieler Bediensteter sehr hoch.

Strompreisbremse "längst überfällig"

Ein Plus im Entlastungspaket ist für den Fürther OB auch die Strompreisbremse, die aus seiner Sicht schon "längst überfällig" war.

Kritik an fehlender Übergewinnsteuer

Eine entscheidende Maßnahme vermisst Jung jedoch: die Übergewinnsteuer. "Viele Länder in Europa haben diese Steuer bereits eingeführt und ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland nicht auch dieses Gebot der Gerechtigkeit anwenden", kritisiert der Oberbürgermeister.