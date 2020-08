Entlastung für Anwohner der A 8: die "Aicherparkbrücke"

Die Westtangente führt von der Ausfahrt „Rosenheim West“ der A 8 München-Salzburg elf Kilometer an Rosenheim vorbei in Richtung Norden. Zwei Bauabschnitte sind schon in Betrieb, an den beiden anderen wird noch gearbeitet. Spektakulärster Abschnitt ist die sogenannte Aicherparkbrücke. Eine 650 Meter lange Brücke über Mangfall und Kanal, die Bahnlinie Rosenheim-Holzkirchen und ein großes Gewerbegebiet.

32 Tonnen schwere Träger

Riesige Stahlträger in etwa sechs Meter Höhe lassen schon erahnen, wo einmal die Fahrspuren der "Aicherparkbrücke" sein werden. Bis zu 32 Tonnen schwer ist jeder dieser Träger, sie werden auf einem provisorischen Gerüst zusammengeschweißt und erst am Ende auf die Pfeiler abgesenkt. Die mussten mit dicken Betonschichten und Pfählen besonders gesichert werden, da der weiche Seetonboden in dieser Region sehr nachgiebig ist.