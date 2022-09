Entlastung für Ankerzentrum: Flüchtlinge kommen nach Münchberg

In der Turnhalle der Berufsschule in Münchberg im Landkreis Hof werden vorübergehend Flüchtlinge untergebracht. Wie das Landratsamt in Hof am Donnerstag mitgeteilt hat, soll so die zuletzt stark frequentierte Erstaufnahme-Einrichtung in Oberfranken, das Ankerzentrum in Bamberg, entlastet werden.

75 Flüchtlinge sollen in Turnhalle in Münchberg Platz finden

In Münchberg werde in den nächsten Tagen Platz für etwa 75 Menschen geschaffen, heißt es auf Nachfrage von BR24 aus dem Landratsamt. Von der Regierung von Oberfranken, die das Ankerzentrum betreibt, heißt es, weitere Unterbringungsmöglichkeiten würden dringend gesucht. Gefordert seien jetzt vor allem Kreisverwaltungsbehörden, die ihre Aufnahmequote bislang noch nicht voll erfüllt hätten.

Ankerzentrum in Bamberg stößt an seine Grenzen

Maximal 3.400 Personen finden im Bamberger Ankerzentrum Platz. Ziel sei es aber immer gewesen, nicht mehr als 1.500 Menschen dort unterzubringen, so ein Sprecher der Regierung. Derzeit (Stand: 29.09.22) leben mehr als 2.400 Flüchtlinge in der Erstaufnahme-Einrichtung. Eine zügige Weiterverteilung auf andere Unterkünfte sei daher unerlässlich, um die Leistungsfähigkeit des Ankerzentrums weiter zu gewährleisten. Die Zahl der Zuweisungen an die Landkreise und Kommunen werde daher deutlich erhöht werden müssen.