Entlasten, aber wie? Staatsregierung berät über Haushalt

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat vor gut einer Woche ein düsteres Bild gezeichnet: 600 Millionen Euro wird der Freistaat im kommenden Jahr wohl weniger zur Verfügung haben, als noch bei der vergangenen Steuerschätzung. 600 Millionen Euro – rund ein Prozent des diesjährigen Haushaltes. Dabei sind die Pläne und Herausforderungen zahlreich: die Energiekrise, der Kampf gegen den Klimawandel und dann will die Staatsregierung den Freistaat zum Hightech-Standort ausbauen. All das muss finanziert werden.

Viele Pläne, aber auch das Geld?

Ab dem Mittag wird das Kabinett über den kommenden Haushalts-Plan beraten. Im Haushalt legt es fest, wie viel Geld für welche Pläne zur Verfügung steht – und für welche eben nicht mehr.

Es sei nicht ausgeschlossen, so Füracker vor gut einer Woche, dass im künftigen Haushalt auch finanzielle Polster abgebaut werden müssten, die in den vergangenen Jahren angelegt werden konnten. Die Schuldenbremse will Füracker aber einhalten: Das sei das Ziel, sagte er.

Minister wollen über Entlastungen beraten

Klar ist: Eine hervorgehobene Rolle werden die Entlastungen von den hohen Energiepreisen spielen. Denn das Kabinett will heute auch über einen bayerischen Härtefallfonds beraten.

Schon Ende September, bei der CSU-Klausur in Kloster Banz, hatte Ministerpräsident Söder (CSU) diesen Fonds angekündigt, wenig später sogar noch einmal aufgestockt. "Mindestens eine Milliarde Euro", so sagte es Söder damals, sollen zur Verfügung stehen: für mittelständische Unternehmen, Vereine, Pflege- und Sozialeinrichtungen und Privatschulen, wenn sie wegen der hohen Energiepreise in Not sind.

Die genaue Summe ist allerdings noch unklar, ebenso wie die Staatsregierung das Paket finanzieren will und wer, wann, unter welchen Voraussetzungen Gelder erhalten kann.

Bayern übt Kritik an Ampel-Regierung

Zuletzt hatte Bayerns Ministerpräsident Söder da immer wieder auf den Bund verwiesen. Solange nicht klar sei, welche Hilfen von Bundesseite aus finanziert würden, könne der Freistaat seine Hilfen nicht genau beziffern. Auch Finanzminister Füracker hatte den Bund kritisiert: "Ständig werden den Ländern unausgereifte und abgesprochene Ideen vor die Füße geworfen", sagt er. Die Haushaltsplanung müsse deswegen laufend angepasst werden.

Opposition fordert Klarheit

Die Opposition kritisiert dieses Vorgehen. Um die Menschen zu entlasten, brauche es Planungssicherheit, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ludwig Hartmann, bereits vor gut zwei Wochen. Und ohne Haushalt gebe es keine Planungssicherheit. Der FDP-Finanzpolitiker Helmut Kaltenhauser stimmt dem auf Nachfrage des BR in einem Statement zu: Es müsse schneller gehen. "Die Schwächsten unserer Gesellschaft brauchen jetzt Hilfe."

Ähnlich sieht das der Vorsitzende der SPD in Bayern, Florian von Brunn. Söder habe etwas angekündigt, jetzt müsse er das auch einlösen, sagte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Die Menschen warten seit Wochen auf Entlastungen, jetzt sollte klar sein: Wie viel stellt der Freistaat an Hilfen bereit?" Von Brunn betonte vor allem, dass kleinere Unternehmen noch Unterstützungsbedarf haben könnten.

Er verweist aber auch auf nötige Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Krankenhäuser und Schulen. Dass der Freistaat die Schuldenbremse einhalten will, kritisiert er. "Der Bund gibt gerade Milliarden aus und macht Schulden und der Freistaat macht die Taschen zu, das geht nicht."

Die AfD verweist darauf, dass sie schon bei der letzten Haushaltsdebatte "Hunderte Vorschläge" gemacht habe, wie der Freistaat Geld einsparen könnte: in ihren Augen vor allem bei "linksgrünen Luxusprojekten".