Entlassung Nawratils in der Schwebe

Der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Mittelfranken unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch hat heute (05.10.18) nach ausführlicher Beratung eine Entscheidung über die Kündigung des Dienstvertragsverhältnisses von Helmut Nawratil zurückgestellt. Die Mehrheit der Verwaltungsräte lehnte in erneut eine fristlose Entlassung ab. Damit solle der Empfehlung der Prüfer nachgekommen werden, nicht allein auf Grundlage des vorgelegten Gutachtens "verbindliche Handlungen gegenüber Dritten" vorzunehmen. Dieser Empfehlung komme man mit einer Überprüfung der Sonderprüfung nach, erklärte CSU-Verwaltungsrat Peter Daniel Forster nach der Zusammenkunft.

Zugang zu Akten für Nawratil

Der freigestellte Klinikchef hat sich bislang mit Hinweis auf seinen Krankenstand noch nicht zu den Ergebnissen der Sonderprüfung geäußert. Zudem bräuchte er Zugang zu seinen Unterlagen im Bezirksklinikum, um sich bei Bedarf entlasten zu können. Seit seiner Freistellung ist ihm dieser entzogen worden. Bis zum 15. Oktober hat Helmut Nawratil nun Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. In Anwesenheit eines Mitarbeiters soll er Zugang zu seinen Akten erhalten, teilte Verwaltungsratsvorsitzender Richard Bartsch mit. In der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates am 16. Oktober wird die Personalie Helmut Nawratil dann erneut Thema sein.

Grüne reichen Untätigkeitsklage ein

Die Bezirkstagsfraktion der Grünen in Mittelfranken hat eine Untätigkeitsklage gegen das Bayerische Innenministerium eingereicht. Es geht um eine vom Ministerium abgelehnte Sonderprüfung im Fall "Helmut Nawratil". Das Ministerium soll als Rechtsaufsichtsbehörde der Bezirkskliniken Mittelfranken eine Sonderprüfung in Bezug auf den Vorstand der Kliniken, Helmut Nawratil, abgelehnt haben, so der Vorwurf der Grünen-Fraktion im mittelfränkischen Bezirkstag.