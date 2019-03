Entlassener Postzusteller beim erneuten Briefklau erwischt

Der Wiederholungstäter war im Zustellstützpunkt im Münchner Südosten auf frischer Tat ertappt worden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtet.

Beim Diebstahl von Einschreiben beobachtet

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Post erwischten den 26-Jährigen am vergangenen Donnerstag, als er im Zustellstützpunkt in Neuperlach 21 Einschreiben an sich nahm. Der im Dezember entlassene Bosnier hatte seine Dienstkleidung behalten und sich vermutlich damit Zugang verschafft.

Tütenweise gestohlene Post im Keller

Der Sicherheitsdienst übergab den Mann der Polizei, die dessen Wohnadresse durchsuchte. Dort kamen im Keller mehrere Tüten zum Vorschein, die Postsendungen, Reisepässe, Sozialversicherungsausweise, verschiedene Zahlungskarten und ein Smartphone enthielten. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.