Entlang der Traun: Abkühlen und abschalten am Wasser

Wer in Traunstein wohnt, der kann die Wanderung direkt am Stadtplatz starten, oder aber das Auto am Sportplatz in Empfing parken. Am Ende der Kleingartensiedlung beginnt die Wanderrunde, die – wenn man sie bis zum Ende durchhält – immerhin 16 Kilometer lang ist.

Gletscher-Überbleibsel

Der große Vorteil an der Traunrunde: Sie ist auch an heißen Sommertagen zu empfehlen, weil sie nicht nur durch Auenwälder, sondern kilometerlang am Wasser entlang führt. Die Traun ist ein Relikt zweier Gletscher. Der Fluss ist aus dem Abfluss des Salzach- und des Chiemseegletschers entstanden, weiß Beate Rutkowski vom Bund Naturschutz Traunstein: "Die Traun ist ein alpiner Fluss. Sie ist zwar schon gebändigt, hat aber immer noch die Eigenschaften eines alpinen Wildflusses, nämlich stark schwankende Wasserstände", erklärt Rutkowski. Auf die raschen Hochwässerstände muss die Stadt Traunstein gewappnet sein.

Teufelskralle und Orchideen

Das rechtlich geschützte Flora-Fauna-Habitat beeindruckt durch die intakten Auwaldbereiche. Für die Stadt Traunstein sind sie wichtig für den Hochwasserschutz, den Artenschutz und den Klimaschutz.

Die Traunrunde hat noch mehr zu bieten: Seltene Pflanzen wie die Teufelskralle oder Orchideen wie das Zweiblatt, aber auch eine Graureiherkolonie aus 40 Vögeln, die am Fluss ihren Lebensraum hat. In der Nacht jagen Wasserfledermäuse nach Mücken - und wer Glück hat kann sogar den seltenen Eisvogel zu Gesicht bekommen.

Durchhaltevermögen gefragt

Auch ein markanter Felsen kann über die in den Stein gehauenen Stufen erklommen werden: Der Klobenstein bietet eine herrliche Aussicht auf den Fluss.

Die Traun-Runde, ist zwar nicht schwer, Kinder könnte man gut mitnehmen. Doch es braucht etwas Durchhaltevermögen.

Abschalten vor der Alpenkette

Wenn man auf der Rundwanderung quasi auf der anderen Seite der Traun angekommen ist, dann gibt es da ein weiteres Highlight: die imposante Alpenkette. Beate Rutkowski schätzt an dieser Tour, dass sie auf ihr wirklich mal abschalten kann: "Man trifft wenig Menschen, man sieht viel und hört viel. Es ist ein wunderschöner, sehr abwechslungsreicher Weg."

Die Karte "Wandern in Traunstein" mit der Traunrunde und sechs weiteren empfohlenen Wanderungen rund um die Stadt gibt’s kostenlos bei der Traunsteiner Touristinfo.