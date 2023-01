Nach Zugunfall: Strecke stark beschädigt und lange gesperrt

Am Dienstagmorgen ist am Bahnhof Peiting-Ost im Landkreis Weilheim-Schongau ein Zug mit gut 50 Fahrgästen entgleist, unter ihnen viele Schüler. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden an der Strecke ist immens. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Der verunglückte Zug wurde im Lauf des Tages zurück auf die Gleise gehoben und die Unglücksstelle geräumt. Bei der anschließenden Schadensbegutachtung stellte sich heraus, dass langwierige Reparaturarbeiten nötig sind.

Strecke zwischen Peißenberg nach Schongau voraussichtlich vier Wochen gesperrt

DB Netz und die Bayerische Regiobahn gehen nach ersten Erkenntnissen wegen der verworfenen Gleise und zerstörten Weiche von einer Streckensperrung von voraussichtlich vier Wochen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen von Peißenberg nach Schongau ist eingerichtet.

Warum der Zug entgleist ist, als er über die Weiche fuhr, ist weiter unklar. Bahnermittler der Bundespolizei ermitteln in alle Richtungen. Der Unfall passierte kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof in Peiting-Ost. Vermutlich wegen der geringen Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern ist der Zug nicht umgekippt.