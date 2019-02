Entgleister Güterzug in Augsburg behindert weiter Bahnverkehr

Nachdem am Freitag ein Güterzug am Bahnhof Augsburg-Oberhausen entgleist war, ist die Strecke Augsburg-Donauwörth seit gestern wieder eingleisig befahrbar. Die Bahn setzte am Morgen zwei Regionalexpresszüge (RE) ein, mit denen Pendler von Donauwörth über Augsburg nach München fahren konnten. Für den Berufsverkehr am Nachmittag kündigte die Bahn zwei Pendlerzüge in die Gegenrichtung an.

Einzelne IC und ICE-Verbindung von Donauwörth über Augsburg nach München

Laut Fahrplanauskunft fahren heute wieder einige IC- und ICE-Züge über Donauwörth und Augsburg nach München. Der Fernverkehr von Nürnberg und Würzburg wird aber weiterhin weitestgehend an Augsburg vorbei nach München geleitet. Die Züge in die Gegenrichtung fahren nach Angaben der Bahn planmäßig. Seit gestern fahren außerdem wieder Regionalzüge aus Treuchtlingen im Zwei-Stunden-Takt über Donauwörth nach Augsburg.

Fahrgäste sollen Straßenbahn durch Augsburg nutzen

Im Übrigen verweist die Bahn Kunden zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Donauwörth weiterhin auf die Straßenbahnlinie 4 durch Augsburg und eine Pendelbusverbindung von der Endhaltestelle der Straßenbahn bis zum Bahnhof in Gersthofen.

Bahn erwartet nach entgleistem Güterzug bis Mittwochmorgen Behinderungen

Grund sind Schäden an der Strecke am Bahnhof Augsburg-Oberhausen, wo in der Nacht zum Freitag ein Güterzug entgleist war. Die drei betroffenen Waggons konnte die Bahn mit einem Kran am Freitagabend wieder aufs Gleis heben. Seither dauern die Reparaturarbeiten an. Bis Mittwochmorgen rechnet die Bahn deshalb mit Behinderungen. Aktuelle Verkehrsmeldungen gibt es hier.