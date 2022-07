Entgeltanalyse Bayern: Erlanger verdienen am besten

Durchschnittlich verdienten bayerische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Vollzeit arbeiten, 3.663 Euro pro Monat, das sind 91 Euro mehr als im Jahr zuvor. Wie die Bundesagentur mitteilt, spielt für die Höhe des Entgelts unter anderem die Qualifikation der Beschäftigten eine große Rolle.

Qualifikation bestimmt das Gehalt

Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss erzielten zum Stichtag am 31.12.2021 ein mittleres Einkommen von 2.665 Euro, bei Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss lag der Verdienst bei 3.496 Euro und bei Akademikern bei 5.741 Euro. Der Erwerb einer höheren Qualifikation zahle sich also aus, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern, Rainer Holtzwart. "Gerade der Bedarf an Fachkräften hat dazu geführt, dass Betriebe aufgeschlossen sind, wenn sich langjährige Beschäftigte weiterentwickeln möchten", so Holtzwart weiter.

Regionale Unterschiede

Auch regional zeigten sich Unterschiede. Am besten verdienten mit 5.091 Euro pro Monat Vollzeitbeschäftigte in der Stadt Erlangen, gefolgt von Ingolstadt mit 4.966 Euro und der Stadt München mit 4.681 Euro. Dabei müsse aber berücksichtigt werden, dass gerade in den Regionen mit den höchsten Einkommen auch die Lebenshaltungskosten häufig höher liegen, konstatiert Holtzwart.

Frauen verdienen immer noch weniger als Männer

Als dritter Faktor bei der Höhe des Einkommens spielt das Geschlecht weiterhin eine Rolle. In Bayern verdienten Frauen, die in Vollzeit beschäftigt sind, 15,9 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Dabei wirkten sich noch immer traditionelle Rollenbilder aus, meint Holtzwart. So unterbrechen Arbeitnehmerinnen ihr Erwerbsleben noch häufiger als Männer für die Kinderbetreuung. Zudem arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit als Männer.

Anders als früher gebe es heute aber auch in Teilzeit attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten, "viele Betriebe bieten vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels mittlerweile entsprechende Arbeitszeitmodelle an und schreiben Führungstätigkeiten entsprechend aus", sagt Holtzwart. So lohne es sich häufig, dieses Thema im Betrieb aktiv anzusprechen.