Entführter Pinguin: Tiergarten Nürnberg als Filmkulisse

Der Star am Filmset in Nürnberg ist Humbold-Pinguin Chester. Neugierig watschelt der sechs Jahre alte Pinguin zwischen der Filmcrew herum, genießt die Aufmerksamkeit und so manche Streicheleinheit. In dem Kinderfilm "Die Chaosschwestern feat. Pinguin Paul", wird der Pinguin von zwei Magiern aus dem Tiergarten entführt. Die beiden wollen den Pinguin zu einem Teil ihrer Show machen und dadurch ihre Karriere in Las Vegas wieder in Schwung bringen.

Pinguin Chester sorgt für Magie am Set

Die Rolle der Magier übernehmen Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze und Komiker Max Giermann. "Wenn der Pinguin am Set ist, dann ist immer so eine andächtige Stimmung. Alle sind immer ganz vorsichtig. Es hat etwas Magisches mit so einem Tier zu arbeiten", berichtet Giermann.

Chaosschwestern in Aktion

Zur Rettung des Pinguins eilen die Chaosschwestern. Die Charaktere stammen aus den gleichnamigen Kinderbüchern von Dagmar H. Mueller. Die Geschichte um den Pinguin ist aber extra für den Film geschrieben worden. Die Schwestern – das sind Tessa, Malea, Kenny und Livi Martini – die unterschiedlicher kaum sein können. Jede bringt ihre Stärken und Schwächen mit. Aber nur gemeinsam können sie den Pinguin retten.

Nürnberger Tiergarten punktet bei Filmcrew

Vom Nürnberger Tiergarten als Drehort ist Filmregisseur Mike Marzuk, der bereits die Kinderbuchserie "Fünf Freunde" von Enid Blyton erfolgreich verfilmt hatte, begeistert. "In Nürnberg hat man das Gefühl, dass sich die Tiere hier wohl fühlen. Und das war uns auch wahnsinnig wichtig. Es ist der schönste Zoo, den man finden kann", sagt Marzuk. Der stellvertretende Tiergarten Direktor, Jörg Beckmann, findet die Dreharbeiten spannend. Vor allem sei so ein Film auch Werbung für den Tiergarten.

Kinostart ist im nächsten Jahr

Der Star des Films – der kleine Humboldt-Pinguin Chester – ist nicht aus dem Nürnberger Tiergarten, sondern ein speziell trainierter Film-Pinguin, der schon öfters im Fernsehen zu sehen war. Die unterhaltsame Abenteuergeschichte um seine Rettung soll nächsten Herbst ins Kino kommen.