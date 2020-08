Entfernen oder Liegenlassen? Uni Würzburg forscht mit Totholz

Praxisnahe Lösungen finden

Die Ergebnisse sollen einen nachhaltigeren Umgang mit Störungsflächen in Laubwäldern aufzeigen. Die bedeutendsten Störungen in den Wäldern Mitteleuropas seien zuletzt einerseits Stürme und andererseits begleitende Ausbrüche von Borkenkäfern gewesen. Nach aktuellen Klimaprognosen gehen die Forscher davon aus, dass das Ausmaß und die Stärke dieser Störungen in Zukunft noch zunehmen werden. „Beschränkten sich die Auswirkungen von Stürmen und Dürre in der Vergangenheit vor allem auf Nadelwälder, sind in jüngerer Zeit auch vermehrt Laubwälder betroffen. Die großen Mengen an Schadholz, besonders bei Fichten, führten zu fallenden Holzpreisen am Markt und einem zunehmenden Druck, die Laubwälder wirtschaftlich zu nutzen“, so Reinhard Stock, DBU-Referent Naturschutz. Deshalb sei es so wichtig, Schadholz wirtschaftlich zu nutzen und gleichzeitig das enorme Potenzial dieser Flächen für die Artenvielfalt zu berücksichtigen.

