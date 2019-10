vor 23 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Entertainerin Gloria Gray kandidiert für Regener Kreistag

Gloria Gray will in den Kreistag im Landkreis Regen. Die Entertainerin wird für die FDP-Kreistagsliste kandidieren, vorerst aber ohne Parteizugehörigkeit. Gray hatte bei der Bürgermeisterwahl in Zwiesel vor drei Jahren 20 Prozent geholt.