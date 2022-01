Enter the fray – Viola & der Chor gegen Depression

Die Aschaffenburger Sängerin Viola Tamm hat mit ihrem Chor ein Musikvideo gegen Depression veröffentlicht. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit und Verständnis für die Betroffenen zu erreichen. Die Pandemie stellt diese vor große Herausforderungen. In einer Depression wird alles Negative im Leben vergrößert wahrgenommen und ins Zentrum gerückt. Viola Tamm hat das selbst erlebt. Künstlerisch hatte sie viel erreicht: Vorgruppe von Nena, auf der Bühne mit Roger Cicero. Privat war auch alles bestens: verliebt, schwanger und in den Flitterwochen. Doch dann kam vor gut drei Jahren die Depression – Gefühlstief statt Babyglück: Die junge Mutter war unfähig, Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Es folgen Gesprächstherapie und eine medikamentöse Behandlung. Ein Jahr lang dauerte ihre Krankheit.

Singen gegen das Gefühlstief

Viola Tamm begann wieder zu singen und engagiert sich nun als Schirmherrin für das Würzburger Bündnis gegen Depression. Online startete sie einen Chor-Aufruf, suchte Menschen, die mit ihr gemeinsam singen wollten. 70 meldeten sich, aus Hamburg, Nürnberg und vielen anderen Orten. Studenten, Hausfrauen, Geschäftsleute machten mit: "Enter the fray" heißt der Song - Stürze Dich in den Kampf. Viola Tamm will damit Betroffenen und Angehörigen Mut machen, Hilfe zu suchen.

Wenn aus dem "Babyblues" eine behandlungsbedürftige Depression wird

Über die Hälfte aller Frauen empfindet nach der Entbindung eine depressive Verstimmung, den sogenannten "Babyblues". Hält diese jedoch wochen- oder monatelang an, kann es sich um eine behandlungsbedürftige Depression handeln. Viola Tamm aus Aschaffenburg ist es so ergangen. Sie konnte sich wegen Selbstzweifeln, Ängsten und Schlafstörungen nicht um ihre kleine Tochter kümmern. Dank medizinischer Hilfe hat die Sängerin ihre Depression überwunden. Sie will nun die Aufmerksamkeit auf das Leid anderer betroffener Mütter lenken. Oft gibt es in deren Umfeld nur wenig Verständnis. Das soll sich durch ihr Lied ändern.