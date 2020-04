Enten-Tagebuch: Ente Emma zu Besuch in Margetshöchheim

Tag 18: Ente Emma bekommt Gesellschaft

Als BR-Reporterin Christina Haas heute auf ihren Balkon gegangen ist, konnte sie ihren Augen kaum trauen: Gegenüber von Emmas Nest hat sich eine zweite Entendame im Balkonkasten niedergelassen. Scheinbar hat sich herumgesprochen, dass es sich auf dem Balkon in Margetshöchheim besonders gut brüten lässt.

Normalerweise brütet eine Stockente in der Nähe eines Gewässers versteckt in hohem Schilf oder Gebüsch. Findet sie dort kein geeignetes Plätzchen, sucht sie nach einer Alternative in bis zu fünf Kilometern Entfernung. Laut Landesbund für Vogelschutz in Bayern brüten Stockenten auch in Bäumen, auf Flachdächern oder auf Balkonen – so wie Emma und ihre neue Freundin.