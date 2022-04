Ente gut, alles gut: Polizei rettet in Kronach Küken aus Gully

Die Polizei Kronach ist am Freitagmorgen zu einer Tierrettung ausgerückt. Eine Passantin hatte die Beamten darüber informiert, dass in der Stadt mehrere Küken einer Entenfamilie in einen Gully gefallen waren.

Polizei übergibt fünf gerettete Küken an Entenmama

Mit Hilfe der Frau konnten die verunglückten Entenküken aus dem Auffangbehälter des Gullys in der Straße "Rosenau" geborgen werden. Anschließend übergaben die Helfer die fünf jungen Enten ihrer Mutter, die sich während der Rettungsaktion mit ihrem sechsten Küken in der nahegelegenen Haßlach befand.