DNA-Vergleich: Gefundene Knochen stammen von Sonja Engelbrecht

Nachdem die Suchtrupps der Polizei im Wald bei Kipfenberg am Dienstag und Mittwoch weitere Knochenteile gefunden hatten, sprechen die Ermittler von einem "großen Erfolg". Erste Fundstücke konnten vom rechtsmedizinischen Institut in München durch einen DNA-Vergleich bereits Sonja Engelbrecht zugeordnet werden.

Polizei: Leiche vermutlich in Felsspalte abgelegt

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Täter den Leichnam der damals 19-jährigen Schülerin in einer Felsspalte zwischen großen Steinen in einem abschüssigen Gelände abgelegt hat. Dort und in unmittelbarer Umgebung wurden die Knochenteile jetzt gefunden, darunter auch Unterkiefer und Zähne. Zu der Größenordnung des Fundes wollte sich die Polizei nicht äußern, es sei aber kein komplettes Skelett.

Weitere Spuren von Engelbrecht entdeckt

Offenbar konnten die Ermittler auch weitere Spuren, wie etwa Ringe, sichern, die vermutlich Sonja Engelbrecht gehörten. Ein Sprecher deutete aber an, dass noch andere Gegenstände festgestellt wurden, die möglicherweise tatrelevant sein könnten. Die Fundstelle ist etwa 200 Meter von dem Ort entfernt, wo ein Waldarbeiter im Sommer 2020 einen Oberschenkelknochen entdeckte, der später Sonja Engelbrecht zugeordnet werden konnte.

Die damals 19-jährige Fachoberschülerin war 1995 in München verschwunden. Für die Münchner Mordkommission ergeben sich in dem rätselhaften Fall durch die neuen Funde nun nach 27 Jahren unverhofft neue Ermittlungsansätze.