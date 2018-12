Entdecker-App zeigt die Spuren der Römer in Ostbayern

In Bayern gibt es für Geschichtsinteressierte zahlreiche Orte, an denen man in die Vergangenheit eintauchen kann. Zum Beispiel in die Zeit der Römer. Die waren gerade in Niederbayern und der Oberpfalz, entlang der Nordgrenze des Römischen Reiches, zu Hause. Die neue App "Römerspuren" hilft jetzt, diese Zeit ganz neu zu entdecken. Der Toursimusverband Ostbayern hat sie mitentwickelt.

15 Römer-Orte in Ostbayern

Mit der Römerspuren-App lassen sich insgesamt 15 Orte, an denen die Römer gelebt haben, erkunden. In Niederbayern und der Oberpfalz sind Bad Gögging (Lkr. Neustadt an der Donau), Regensburg, Straubing, Künzing (Lkr. Deggendorf), Passau und Pocking (Lkr. Passau) dabei. In Österreich kommen nochmal neun weitere Römer-Orte dazu.

App ist auch für Einheimische

Die App richtet sich vor allem an Touristen - aber nicht nur. Denn auch Einheimische können mit der App die Spuren der Antike vor ihrer Haustür entdecken. Wolfgang Scheinert vom Tourismusverband Ostbayern hat die App mitentwickelt und konnte dabei selbst noch einiges lernen:

"Ich bin echt begeistert, was man überhaupt alles entlang des nassen Limes sehen kann und wie viel wunderbar erhaltene Stätten es noch gibt." Wolfgang Scheinert

Quiz in der App

Die App hat eine intergrierte Navigationsfunktion, damit man sich an den verschiedenen Römer-Orten zurecht findet. Die Informationen werden - wie bei einem Audio Guide im Museum - von einer Stimme vorgelesen. Mit einem Quiz kann der Nutzer dann sein Wissen testen.

Die Römerspuren-App gibt es in den üblichen App-Stores. Der Download ist kostenlos.