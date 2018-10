Enormer Schaden bei Brand einer Biogasanlage

Ein Feuer in einer Biogasanlage hat im oberfränkischen Martinlamitz einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Wie die Polizei in Bayreuth mitteilte, brach der Brand am Samstagabend aus und führte zu einer heftigen Rauchentwicklung.

120 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei starker Rauchentwicklung waren rund rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, THW und Polizei waren im Einsatz und konnten ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindern. Sie pumpten auch das Gas aus der Anlage ab.

Brandursache ungeklärt

Der Eigentümer hatte den Brand in der Biogas-Anlage in Martinlamit bei Schwarzenbach an der Saale gegen 19 Uhr entdeckt. Bislang ist die Brandursache noch ungeklärt, die Kripo Hof ermittelt.