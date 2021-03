Enkeltrick: Seniorin wird stundenlang am Telefon bearbeitet

Eine Rentnerin im Landkreis Hof ist Opfer eines besonders dreisten Enkeltrickbetruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau an der Freiheitshalle in Hof Bargeld in Höhe von mehr als 10.000 Euro an einen unbekannten Mann übergeben. Weil die Frau zuvor stundenlang bearbeitet wurde, spricht die Polizei von einem besonders schweren Fall.

Seniorin gibt Enkeltrickbetrügern Handynummer preis

Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr hatte sich bei der Rentnerin über das Festnetz eine angebliche Enkelin gemeldet und angeben, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Nachdem die Seniorin ihre Handynummer preis gegeben hatte, erhielt sie kurze Zeit später einen Anruf von einer Dame, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Diese sprach von einem laufenden Strafverfahren und hielt die Rentnerin fast vier Stunden lang am Telefon.

Rentnerin wird am Telefon vier Stunden lang bearbeitet

Die Polizei vermutet, dass die Frau so davon abgehalten werden sollte, den Anruf zu hinterfragen und andere Personen um Hilfe zu bitten. In den vier Stunden, die die Senioren am Handy war, dirigierten sie die Betrüger schließlich aus Zell im Fichtelgebirge an die etwa 30 Kilometer entfernte Freiheitshalle in Hof.

Geldübergabe an der Freiheitshalle Hof

Dort sei es schließlich zur Geldübergabe gekommen. Die Kriminalpolizei Hof sucht nach Zeugen und den etwa 30 Jahre alten Mann, der das Geld entgegengenommen hat. Er sei nur etwa 160 Zentimetern groß und somit auffällig klein gewesen, habe kurze, lockige, dunkle Haare getragen und eher südländischen Typs gewesen. Er soll mit Jeans und einer khakifarbene Jacke bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er eine beige Schirmmütze getragen, auf der eine Sonnenbrille gethront habe.

Polizei sprich von einem besonders schweren Fall

Im Polizeipräsidium Oberfranken spricht man indes von einem besonders schweren Betrugsfall. Derartige Schockanrufe bei Senioren gebe es zuhauf. Dass auf eine Seniorin telefonisch aber vier Stunden lang eingewirkt werde und sie dann rund 30 Kilometer durch die Gegend geschickt werde um ihr schließlich einen so großen Betrag abzunehmen, sei eine Besonderheit.

Enkeltrickbetrug: Die Spur führt nach Südosteuropa

Häufig könnten die Abholer des Geldes zwar gefasst werden. Die Hintermänner gingen der Polizei allerdings selten ins Netz. Häufig verliere sich die Spur im südeuropäische Ausland, oft in der Türkei.

Polizei rät: Fragen nach dem familiären Umfeld stellen

Die Polizei in Oberfranken warnt vor der Betrugsmasche. Melde sich am Telefon jemand, der vorgibt ein Verwandter oder Bekannter zu sein, gelte es misstrauisch zu sein. Auskünfte über familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten nicht geben werden. Am Besten stelle man selbst gezielte Fragen nach dem familiären Umfeld, wie beispielsweise dem Namen der Mutter des angeblichen Enkels. In jedem Fall sollte die Polizei alarmiert werden.