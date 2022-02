Enkeltrick: 44-Jährige überführt Betrüger

Eine 44 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bayreuth hat einen Enkeltrickbetrüger überführt. Die Polizei spricht von einer eineinhalbstündigen "psychischen Herausforderung", die die Frau "tapfer" gemeistert habe. Sie ließ sich den Beamten zufolge zum Schein auf die Forderungen der Betrüger ein.

Betrugsversuch: Enkelin soll schweren Unfall gebaut haben

Demnach hatte sich am Dienstagmittag eine Frau telefonisch bei der 44-Jährigen gemeldet und unter Tränen erzählt, dass eine angebliche Enkelin der Angerufenen einen schweren Autounfall verursacht habe. Für Beerdigungskosten und Kaution würden mehrere Tausend Euro fällig, die die Frau von ihrem Bankkonto abheben und an einen Abholer übergeben sollte.

In dem Telefonat meldeten sich auch ein angeblicher Polizeibeamter und ein vermeintlicher Staatsanwalt zu Wort. Diese Vorgehen ist typisch für Trickbetrüger am Telefon und ist zuletzt zigfach bei der Polizei angezeigt worden. Ende Januar registrierte die Polizei in Oberfranken 30 derartige Betrugsversuche an nur einem Tag.

Frau spielt Enkeltrick mit und geht zur Bank

Die 44-Jährige erkannte den Betrugsversuch, gab sich aber unwissend und spielte kurzerhand Oma. Sie folgte den Anweisungen und begab sich in ihre Hausbank in Pegnitz im Landkreis Bayreuth. Da die Betrüger die Situation auch dort über das Handy mitverfolgten, übergab die Frau am Schalter einen Zettel mit dem Hinweis, dass sie gerade Opfer eines Enkeltricks werden sollte. Daraufhin alarmierte eine Bankangestellte die Polizei.

Polizisten in zivil greifen bei Geldübergabe zu

Beamte in zivil folgten der Frau schließlich zum vereinbarten Übergabeort in Bayreuth. Als sich ein 42 Jahre alter Mann dem Auto der Frau näherte, um das Geld entgegen zu nehmen, klickten die Handschellen. Wie die Polizei mitteilt, sitzt der Mann inzwischen in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge war er bereits in Berlin wegen ähnlicher Betrügereien aufgefallen.