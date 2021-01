Engpässe in Würzburg: Impfzentrum muss erneut Termine absagen

Etwa 20 Stühle stehen in dem Wartebereich, doch nur einer ist an diesem Montag um die Mittagszeit besetzt. Ein Mann ist zum Impfen gekommen, er muss nicht lange warten, bis er an der Reihe ist. Das Würzburger Impfzentrum an der Talavera hat bereits seit knapp zwei Wochen geöffnet, zahlreiche Helferinnen und Helfer stehen bereit. Doch der Start verlief holprig. Es fehlt schlicht an Impfdosen. Nun müssen Stadt und Landkreis erneut Termine absagen.

Verantwortliche rechneten mit mehr Corona-Impfstoff

Ab Mittwoch wird in den Impfzentren in Giebelstadt und Würzburg vorerst nicht mehr geimpft. Es ist bereits die zweite unfreiwillige Impfpause. Grund dafür seien Engpässe bei der Belieferung. Das sagten Michael Dröse und Dr. Christoph Zander bei einer Sitzung des Kreisausschusses in Würzburg. Dröse ist einer der beiden Verwaltungsleiter der Impfzentren in Stadt und Landkreis, Zander koordinierender Arzt der Impfzentren. Voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Woche können die Impfungen der nächsten Dosen starten.

Vereinbarte Impftermine werden abgesagt

Bereits vereinbarte Impftermine, etwa für Menschen im Alter von über 80 Jahren, müssen deshalb abgesagt werden. Das war bereits vergangene Woche so. Da rechneten Stadt und Landkreis Anfang der Woche mit einer Lieferung. Diese kam dann allerdings erst Ende der Woche an. Zahlreiche Impfungen konnten nicht stattfinden. Stattdessen sollen die betroffenen Personen nun an dem Tag, an dem ihre zweite Impfung hätte stattfinden sollen, zum ersten Mal geimpft werden.

Impfdosen sollen zunächst an Seniorenheimen gehen

Auf ein ähnliches Prozedere hofft Thomas Kühner auch bei den erneuten Absagen. Vorausgesetzt, es ist bis dahin ausreichend Impfstoff vorhanden. Kühner ist Verwaltungsleiter des Impfzentrums für die Stadt Würzburg. Er erwartet in dieser Woche einmal 696 Impfdosen und Ende der Woche noch einmal 462 Dosen. Das ist weniger als zum Zeitpunkt der Terminvergabe erhofft, weshalb die verfügbaren Impfstoffe zunächst den mobilen Teams zur Verfügung stehen sollen – etwa für die Bewohner von Senioreneinrichtungen. In einem eigens eingerichteten Portal für die Würzburger Impfzentren können bereits seit mehreren Tagen keine neuen Termine gebucht werden.

Erst-Impfung in Heimen voraussichtlich im Januar abgeschlossen

Zumindest einen Lichtblick können Dröse und Zander jedoch vermelden: Sie gehen davon aus, dass bis zum 25. Januar alle Pflegeheim-Bewohner die erste Impfung bekommen haben sollten. "Das ist ein wahnsinniger Erfolg ob der Widrigkeiten", sagt Dröse. Die mobilen Impfteams sind seit dem 27. Dezember im Einsatz.

Gleichwohl bemängelt auch Dröse, dass Impfdosenlieferungen teilweise erst 24 Stunden vorher bekannt gegeben werden: "Das stellt uns und die Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen." Dies sei auch dann der Fall, wenn geplante Lieferungen abgesagt werden. "Das macht uns das Leben schwer, was die Umsetzung der Impfstrategie angeht."

Bislang etwa 2.800 Impfungen im Raum Würzburg

Im Raum Würzburg konnten durch die mobilen Impfteams bislang beinahe so viele Impfungen durchgeführt werden wie in den Impfzentren: 1.274 waren es nach Angaben Dröses bislang mit den mobilen Impfteams, 1.524 in den beiden Impfzentren. Bislang sei es gelungen, alle Impfdosen zu verimpfen und nichts wegwerfen zu müssen.

Zunächst keine externen Impflinien im Kreis Würzburg

Von externen Impflinien wird der Landkreis allerdings voraussichtlich Abstand nehmen. Ursprünglich waren einmal 17 externe Impflinien geplant – für Menschen, die nicht gut an die Impfzentren angeschlossen oder nicht mobil sind. Diese mobilen Impflinien hätten etwa in Gemeindesälen eingerichtet werden sollen. Das Vorhaben wurde jedoch vorerst verworfen. Es sei derzeit nicht realisierbar, weil es nicht genügend Impfstoff gebe.

Auf die Verteilung des Impfstoffs habe man keinen Einfluss, betont noch einmal Christoph Zander. Diese erfolgt über das Gesundheitsministerium des Freistaats. "Insgesamt sind die großen Landkreise weniger bedacht worden als die kleineren", sagt Zander. Außerdem bereite dem Team um Zander und Dröse die Bürokratie rund ums Impfen Bauchschmerzen. "Das Impfen an sich ist nicht das Problem. Der Flaschenhals ist die Bürokratie. Das ist ein wahnwitziger Aufwand", sagt Dröse. Zwar sei eine spezielle Software im Einsatz, die aber ein Datenchaos erschaffen würde. "Der Papieraufwand ist trotz digitaler Software gigantisch!"