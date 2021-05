19 Verletzte nach Angriff auf Polizisten im Englischen Garten

Bild

Im Englischen Garten in München ist eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Polizei eskaliert. Junge Leute hätten etwa 50 Flaschen in Richtung Polizisten geworfen und so 19 Beamte verletzt. Vorausgegangen war wohl eine sexuelle Belästigung.

© BR

Bildrechte: Twitter-Screenshot von Münchner Gesindel