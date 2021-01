Britische Corona-Mutation auch in Bayreuth nachgewiesen

Im Krankheitsverlauf ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefährlicher, aber deutlich ansteckender: Das in England aufgetretene mutierte Coronavirus mit der Bezeichnung B.1.1.7 wurde nun auch in Bayreuth nachgewiesen.

Das teilte die Klinik Bayreuth GmbH mit, zu der zwei Krankenhäuser in der Stadt gehören. Die Gefahr der Ansteckung sei 50 bis 70 Prozent höher als bei der nicht-mutierten Variante, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Leitung der beiden Kliniken hat mehrere Maßnahmen ergriffen.

Mutierter Virustyp möglicherweiser in Kliniken angekommen

Bei einer Person, die von einer Reise zurückgekehrt war, sei die Mutation B.1.1.7 in Bayreuth zuerst aufgetreten. Offenbar ist diese Person kein Patient in einem der beiden Bayreuther Kliniken. Nicht auszuschließen sei, dass dieser Virustyp inzwischen jedoch in den Bayreuther Kliniken angekommen ist. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Ausbrüche, die in ihrer Dynamik die bisherigen Ausbruchsereignisse übertroffen hätten. Diese Fälle werden aktuell geprüft.

Alle 3.300 Mitarbeiter der Kliniken sollen getestet werden

Die Mitarbeiter der Klinikabteilungen, in denen positive Testergebnisse auftraten, werden zu Abstrichen aufgerufen. Alle 3.300 Beschäftigte sollen getestet werden. "Darüber hinaus werden wir das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bitten, uns durch seine Task Force mit Expertise und bei der Umsetzung weiterer eventuell notwendiger Maßnahmen zu unterstützen", betont Thomas Bollinger, Leitender Oberarzt und Fachimmunologe am Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene der Klinikum Bayreuth GmbH.

Bayreuther Kliniken suchen Ersatz für Pflegekräfte

Die Leitung der beiden Bayreuther Kliniken geht davon aus, dass bei der Testung aller Mitarbeiter weitere positive Ergebnisse auftreten und Beschäftigte in Quarantäne geschickt werden müssen. Die Verantwortlichen versuchen, Ersatz für ausfallende Pflegekräfte zu finden. Eine kontinuierliche Belieferung mit Impfstoff würde den Bayreuther Kliniken helfen.

"Normale" Covid-19-Patienten sollen entlassen werden

Stationär behandelte Patienten sollen sobald als möglich entlassen werden. Zurzeit werden 100 Covid-19-Patienten behandelt.

Das Auftreten der englischen Corona-Mutation in Bayreuth ist jedoch nicht der erste Fall in Bayern. Bereits Anfang Januar wurde die neue Variante des Virus im Freistaat nachgewiesen.