Engerl im Online-Shop: Paten für Aldersbacher Kirche gesucht

Die Generalsanierung der Aldersbacher Kirche kostet insgesamt 15 Millionen Euro. Zwei Millionen muss die 1.500-Katholiken-Pfarrei mit Spenden und Aktionen selbst stemmen. Eine davon: Ein Patenshop im Internet.

Patenschaften für 150 Kunstwerke

Drei Jahre lang ist die Asamkirche schon geschlossen. Etwa zwei Jahre sollen die Bauarbeiten in dem prächtigen Barock-Gotteshaus noch andauern. Unter anderem bekommen zahlreiche Kunstwerke einen neuen Anstrich. Um die Finanzierung zu sichern, hat die Kirchenverwaltung beschlossen, Patenschaften für etwa 150 Restaurierungsobjekte zu vergeben.

Vom kleinen Engel bis zum Altargemälde

"Dass so etwas online abgewickelt werden kann, ist meines Wissens neu. Unser Sortiment ist ziemlich groß. Vom kleinen Engel für 50 Euro bis zum großen Altargemälde für 6.000 Euro ist alles dabei", sagt Pfarrer Sebastian Wild. Man habe versucht, im Preis die Restaurierungskosten für die einzelnen Stücke abzubilden.

Den Patenshop finden Interessenten im Internet unter "www.asamkirche-aldersbach.de". Ein paar Klicks - und schon hat man die Sanierung eines der Kunstwerke finanziert. Eine Idee aus der Finanznot heraus. Zwei Millionen Euro sind für eine kleine Pfarrei wie Aldersbach eine schwer zu stemmende Summe. Aber: "Unsere Vorfahren haben über 300 Jahre die Kirche erhalten. Da wären wir die ersten, die das nicht schaffen. Das geht natürlich nicht."

"Das gibt mir ein gutes Gefühl"

Der 76-jährige Josef Knödl hat sich schon eine Patenschaft gesichert. In vier Figuren, die die Erdteile symbolisieren, hat er eine vierstellige Summe investiert. "Dadurch habe ich die Möglichkeit, mich an dieser Kirche zu beteiligen. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl." Ein Kunstwerk aus dem Patenshop ist durchaus auch eine gute Geschenkidee, findet Pfarrer Sebastian Wild. Neulich habe sich ein älterer Herr einen Engel für sein Enkelkind "gekauft". Die Paten, die das wollen, werden später im Internet und auf einer Tafel in der sanierten Kirche veröffentlicht.

Patenschaften als Finanzierungsmodell

Den Weg, Patenschaften für kirchliche Kunstwerke, Gegenstände und Instrumente anzubieten, gehen auch andere Gemeinden. Eine ähnliche Aktion gab es zum Beispiel im Sommer auf Initiative von Marketing-Studenten für die Sanierung der Wallfahrtskirche "Das Käppele" in Würzburg. Durch Patenschaften für zahlreiche Engelsfiguren kamen knapp 100.000 Euro zusammen. Auch für die neue Orgel in der Berliner Zionskirche werden Spender gesucht, die die Patenschaft für einzelne Orgelpfeifen übernehmen. Und die Stiftskirche in Baden-Baden hat unter anderem Grabplatten, Schallläden am Glockenturm und Säulen des Hauptschiffs im Angebot.