"Engel in Rot" helfen ehrenamtlich im Krankenhaus

"Hallo, wir kommen von den Engeln in Rot", sagt Ursula Friedel, nachdem sie auf der Station der inneren Medizin in der Anregiomed Klinik Rothenburg an eine Tür geklopft hat. "Wir haben bei den Schwestern gefragt, wo die nettesten Damen sind, und die haben uns hierher geschickt", sagt die Rentnerin in ihrem helllila Krankenhaushemd. Zwei Frauen strahlen sie an. "Wir", das sind Ursula Friedel und Giesela Eugen. Sie sind zwei von insgesamt sieben "Engeln in Rot", die ehrenamtlich Patientinnen und Patienten aufheitern, ihnen helfen oder einfach nur zuhören.

Ehrenamtliche als Unterstützung für Angehörige

Ein Mann schrieb einen letzten Brief für seine kranke alte Mutter und bat Amelie Becher, die Kaufmännische Direktorin von Anregiomed Rothenburg, diesen Brief der Patientin vorzulesen. Er wohnte zu weit weg und dachte, er schaffe es nicht mehr, sie vor ihrem Tod zu besuchen, erzählt sie. Diesen Wunsch setzte ihre Kollegin Nicole Scheuenstuhl um und daraus entstand die Idee: Ehrenamtliche, die da sind, wenn Angehörige einmal nicht können oder zu weit weg leben. Und ein ähnliches Konzept funktioniert bereits seit einigen Jahren bei Anregiomed in Ansbach. Der Brief zeigte übrigens seine Wirkung: Die über 90-jährige Mutter des Mannes wurde kurze Zeit später entlassen.

Sieben Engel in Rot

Über den evangelischen Frauenbund in Rothenburg wurden zahlreiche Frauen angesprochen, ob sie sich vorstellen können, sogenannte "Engel in Rot" zu werden, berichtet Nicole Scheuenstuhl. Sie übernahm vor zwei Jahren deren Organisation bei Anregiomed. Wegen der Pandemie konnten die ersten fünf Engel allerdings erst im Juli 2022 starten. Inzwischen sind die Damen zu siebt. Und sie organisieren sich schon fast selbst, sagt Nicole Scheuenstuhl begeistert. Eine medizinische Ausbildung haben und brauchen die Freiwilligen nicht, allerdings gab es im Vorfeld eine Hygieneschulung und Aufklärung rund um Datenschutz und ähnliches.