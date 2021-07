Engagiert: Mittelschule Dinkelsbühl wartet Luftreiniger selbst

Stecker raus aus der Dose, zehn Minuten warten und dann geht's los. Die monatliche Sichtprüfung für die mobilen Luftreiniger steht an. Hausmeister Norbert Buckel hat den Schraubenzieher gezückt und löst vorsichtig die obere Abdeckplatte vom kühlschrankhohen Miele-Gerät. Zunächst entnimmt er eine Filtermatte, die für die unteren Schichten zum Schutz dient. Dann kommen Aktivkohle- und Feinstaubfilter dran. Zweiterer ist in einem großen eckigen Kasten verbaut – das Herzstück des Filters: "Der filtert die ganzen Viren, Bakterien und den Feinstaub aus dem Klassenraum raus", erklärt Norbert Buckel.

Anfängliche Schwierigkeiten: Luftreiniger sind zu laut

Schon vor Corona war Norbert Buckel an der Hans-von-Raumer-Mittelschule ein gefragter Mann. Jetzt aber hat er noch viel mehr zu tun. 28 mobile Luftreinigungsgeräte hat die Schule um Pfingsten herum bekommen. Zusätzlich zu den bereits installierten CO2-Sensoren wurden alle Klassenzimmer und Fachräume mit den mobilen Luftfilteranlagen ausgestattet, erklärt Schulleiter Michael Reichenberg. Das war insbesondere anfänglich nicht völlig problemlos, "weil die Geräte, die mit CO2-Sensoren ausgestattet sind, dann schnell auf 100 Prozent hochgefahren sind. Und diese haben dann einen Geräuschpegel entwickelt, in dem ein Unterricht kaum mehr möglich war." Glücklicherweise gehören diese Schwierigkeiten nun der Vergangenheit an. Mittlerweile summt es in den Räumen der Schule deutlich leiser. Dank Hausmeister Norbert Buckel. Er hat die Luftreiniger umprogrammiert. Jetzt laufen sie nur noch mit 50 Prozent Leistung und sind damit erheblich geräuschärmer. Die Schadstoffe aber würden trotzdem herausgefiltert.

Kommunen sind erbost wegen teurer Anschaffungskosten

Insgesamt hat sich die Kommune Dinkelsbühl 64 solcher Luftreinigungsgeräte geleistet. Kostenpunkt 180.000 Euro. Kein Pappenstiel, findet Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Die Kostenfrage sorgte auch für viel Diskussionsstoff beim Bayerischen Städtetag: "Sie müssen mal überlegen, in Nürnberg bedeutet das ein Auftragsvolumen von ungefähr 15 Millionen Euro. Das ist viel Geld, das im Haushalt nicht vorgesehen war." Dass der Freistaat Bayern die Investition einfach entschieden habe, ohne mit den Kommunen zu sprechen, stoße vielen Stadtoberhäuptern sauer auf. "Das hätte man mal tun können. Wir sind auch der Meinung, dass der Freistaat das [Anm. d. Red. die Finanzierung] komplett übernehmen müsste, weil das nichts mehr mit der normalen Sachaufwandsträgerschaft über die Schulen zu tun hat, sondern es pandemiebedingte Aufwendungen sind." Und für diese sei der Freistaat oder der Bund in der Verpflichtung, so Hammer weiter.

Kommunen bleiben auf den Wartungskosten sitzen

Wir fragen nach beim Bayerischen Kultusministerium und erhalten folgende Antwort: "Der Freistaat Bayern fördert die zuständigen Schulaufwandsträger bei der Beschaffung von mobilen Luftfiltern mit bis zu 50 Prozent des Anschaffungspreises. Der Abschluss von Verträgen und damit verbundene technische Fragen aber obliegen den Schulaufwandsträgern." Das bedeutet im Klartext: Die zusätzlichen Kosten für eine externe Wartung bleiben komplett an den Kommunen hängen. Betroffen sind natürlich auch die staatlichen und privaten Schulen.

Oberbürgermeister Hammer: "Die Messe ist gelesen."

Eine Stadt wie Dinkelsbühl könne diese Folgekosten schultern, kontert Oberbürgermeister Christoph Hammer: "Uns geht's wirtschaftlich ganz gut. Aber für große Städte, die damit nicht gerechnet haben, sind das brutale Einschnitte." Und darüber hätte im Vorfeld geredet werden müssen. "Über die Köpfe hinweg zu entscheiden, das gefällt uns nicht." Aber Hammer weiß auch: "Die Messe ist gelesen." Kein Bürgermeister oder Landrat komme drum herum, diese Geräte anzuschaffen, gerade im Hinblick auf einen stabilen Präsenzunterricht im neuen Schuljahr im Herbst – auch wenn die Sinnhaftigkeit dieser Luftreiniger an manchen Stellen bezweifelt werde. "Da gibt es eine Stellungnahme vom Bundesumweltministerium und auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) sieht das kritisch – auch wegen der Lärmemissionen."

An der Mittelschule in Dinkelsbühl engagiert sich der Hausmeister

Oder man greift alternativ eben auf einen Experten im Haus zurück – wie im Fall der städtischen Dinkelsbühler Mittelschule. Denn Hausmeister Norbert Buckel kennt sich mit Feinstaub- und Aktivkohlefilter mittlerweile richtig gut aus. Er ist ein echter Autodidakt, denn eine Schulung von der Firma habe er bislang nicht bekommen: "Ich habe mir alles in Kleinstarbeit aus der Betriebsanleitung oder über die technische Hotline erarbeitet." Diese Mehrarbeit aber leistet Norbert Buckel gern für die 350 Schülerinnen und Schüler der Hans-von-Raumer-Mittelschule. Denn letzten Endes wollen alle nur eines, bestätigt auch Schulleiter Michael Reichenberg: "Eigentlich das, was Schulleben ausmacht, das wünschen wir uns alle zurück – dass Schule sowohl Schülern wie auch Lehrern und Eltern endlich wieder Spaß macht."