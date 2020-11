Engagement zahlt sich aus: Mühldorfer Mitgliederladen öffnet

Die Mitglieder verbindet auch gemeinsame Werte: Regionale und hochwertige Produkte anbieten, die die Menschen ein Stück weit zusammenbringen. "Wir wollen einen Lebensmittelpunkt schaffen", sagt Melissa Wimmer. Die Mühldorferin war ursprünglich einer der sieben Gründerinnen. "Hier können sich die Menschen treffen, austauschen und eben etwas gesundes, leckeres essen." Der Mitgliederladen ist zu Wimmers Herzensprojekt geworden. Dafür hat sie mittlerweile ihren ursprünglichen Job als Projektmanagerin aufgegeben und ist nun Vollzeit für Marketing und Innovationen im "Milamü" zuständig.

Ein Laden für alle

Mittlerweile ist der "Milamü" der letzte Lebensmittelladen am Mühldorfer Stadtplatz. "Wir haben viele ältere Kunden, die sich freuen, dass sie hier noch zu Fuß hingehen und schnell was einkaufen können", sagt Melissa Wimmer. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Im Mitgliederladen soll für jeden etwas dabei sein. Beispielsweise gibt es vegane Kost, welche in Mühldorf noch eher selten zu finden ist. Auch die Auswahl an Lieferanten und vor allem Unternehmen aus der Region erfolgt mit größter Sorgfalt: Hier zählt nicht alleine das Produkt, sondern auch die Werte, die die Anbieter vertreten.