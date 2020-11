Engagement von Jugendlichen: Bike-Spielplatz in Gmund genehmigt

Der 12-jährige Ben Jirgens und sein drei Jahre jüngerer Bruder Paul sind begeisterte Mountainbiker. Doch irgendwann sind ihnen die Schanzen im eigenen Garten zu klein geworden, sie wollten mehr Abwechslung. Sie wollten einen Bike-Park. Nicht irgendwo, sondern in der eigenen Gemeinde. Mountainbike fahren sei einfach ein "megacooler" Sport, den zurzeit sehr viele ausüben, erklärt Ben Jirgens.

Mit einem Pappmodell fing alles an

Also hat Ben mit drei anderen Bikern ein Modell gebastelt, aus Pappe, mit Playmobilradlern drauf. Das war ihre Wunschvorstellung, so soll der Bike-Park in Gmund mal aussehen, erzählen sie. Dieses Modell haben sie dann zum Gmunder Bürgermeister Alfons Besel gebracht.

Funke springt auf den Bürgermeister über

Es sei eine große Freude gewesen, als die vier Kinder und Jugendlichen in sein Büro gekommen sind, sagt der Gmunder Bürgermeister. Das Funkeln in den Augen sei gleich auf ihn übergesprungen. Er engagiere sich jetzt besonders gern, um solch ein Projekt voranzubringen.

Doch die Diskussion im Gemeinderat verläuft hitzig und kontrovers. Mit einem positiven Ende für die Biker: Einstimmig wird ein Bike-Spielplatz genehmigt. Und eine sogenannte Anschubfinanzierung von der Gemeinde gibts noch dazu.

Die Suche nach dem Standort

Jetzt muss ein passender Standort gefunden werden. Die Mountainbiker haben schon einen steilen Hang direkt am Waldrand ausgewählt. Und sie bekommen Unterstützung von einem Experten: Guido Tschugg. Er ist seit mehr als 20 Jahren Profi-Mountainbiker, Downhill-Weltmeister und baut jetzt professionelle Bike-Parks. Unter anderem auch den am Samerberg.

Konflikt zwischen Bikern und Wanderern lösen

Das Gelände in Gmund würde sich auf jeden Fall anbieten für einen Bike-Spielplatz, stellt Tschugg bei einer Ortsbegehung fest. Und die Entscheidung des Gemeinderates kann er nur unterstützen:

"Hier ist es jetzt schon so, dass die Kids überall was bauen und überall fahren. Und so kann man das steuern, wenn man denen was bietet, was Spaß macht. Und der Konflikt zwischen Wanderern und Radlfahrern ist auch ein bissl geglättet." Guido Tschugg

Ganz offiziell im Sportverein

Win - Win also, für alle Seiten. Der örtliche Sportverein hat jetzt sogar eine neue Sparte gegründet, die "Bike Crew Gmund". Damit ist alles offiziell für die Radler. Und wenn aus naturschutzrechtlicher Sicht der geplante Standort passt, könnte es schon im Frühjahr losgehen mit dem Bau des Bike-Spielplatzes in Gmund.