Energiewende: Was bringt Aiwangers neuer Energiebeirat?

Hubert Aiwanger selbst ist sehr zufrieden mit dem Bayerischen Energiebeirat, der am Dienstag (19.01.21) zum ersten Mal getagt hat. Denn unter den 75 Experten aus Verbänden, Wissenschaft und der Energiewirtschaft haben sich in der Videokonferenz offenbar viele mit Beiträgen zu Wort gemeldet, die ihm gefielen: "Ich bin von mehreren Rednern sogar gelobt worden für die Fortschritte. Das kommt ja selten vor in der Politik", freut sich Aiwanger im Gespräch mit dem BR.

Kritiker: Zu viel Selbstlob, zu wenig Raum für Fachleute

Für andere liegt genau hierin das Problem. Der Landesvorsitzende des Verbands Erneuerbare Energien, Raimund Kamm, kritisiert: "Da waren viele Menschen guten Willens zusammen, aber so wird das noch nichts." In der Sitzung des Energiebeirats hätten zu viele Mitarbeiter des Wirschaftsministeriums geredet und ihre Aktivitäten vorgestellt, "mit peinlich viel Selbstlob", und zu wenig zugehört.

Auch, dass Minister Aiwanger allein die Abschluss-Pressekonferenz gab, ohne weitere Teilnehmer mit auf das Podium zu holen, kritisiert Kamm: "Bei einem Beirat muss man wirklich das Potenzial der dort anwesenden Fachleute nutzen. Und das geschah noch nicht."

Was ist mit dem Thema Stromnetze?

Der Vorsitzende des Verbands der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW), Klaus Steiner, hat ebenfalls mitbekommen, dass viele Teilnehmer des Energiebeirats während der ministerialen Vorträge Fachdiskussionen im Chat begonnen haben – die im offiziellen Programm keinen Platz fanden. Trotzdem hält er den Energiebeirat für eine sinnvolle Einrichtung.

Zu kurz gekommen sei freilich das Thema Netzausbau – dabei sei der zentral für die Versorgungssicherheit. Nicht nur was die großen Stromautobahnen anginge, sondern auch die Verteilnetze vor Ort. "Das hat uns Vertretern der klassischen Energiewirtschaft gefehlt", so Steiner gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Aiwanger und die Trassengegner

Möglicherweise war das kein Zufall. Zum Netzausbau hatte sich Aiwanger vor allem vor seiner Zeit als Wirtschaftsminister immer wieder kritisch geäußert. Stromtrassengegnern sicherte er seinerzeit seine Unterstützung zu. Und der Konflikt um die Stromtrassen hatte die Beteiligungsformate des Wirtschaftministeriums in der Energiepolitik lange bestimmt.

Aiwangers Vorgängerin Ilse Aigner (CSU) hatte 2014 den sogenannten "Energiedialog" nicht zuletzt mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Konflikt mit den Trassengegnern zu befrieden. Deren Vertreter waren damals eingeladen, und sie traten lautstark auf. Auch beim so genannten "Energiegipfel", den Aiwanger nach seiner Ernennung zum Minister 2018 einberufen hatte, waren die Bürgerinitiativen gegen Stromtrassen noch vertreten.

Expertengremium ohne Bürgerinitiativen und Politiker

Der neue "Energiebeirat" dagegen ist als Expertengremium konzipiert. Vertreten sind neben der Energiewirtschaft eine ganze Reihe von Universitäten und Forschungseinrichtungen und zum Beispiel der Bund Naturschutz, der Bauernverband, und die kommunalen Verbände.

Minister Aiwanger beschreibt die Rolle des Gremiums als "Ideengeber". Die Mitglieder hätten stets Zugang zum Wirtschaftsministerium und könnten auch bei Detaildiskussionen ihre Sicht der Dinge schildern und sagen, wo der Schuh drückt: "Das sind keine Kritiker, die ich einlullen muss."

Landtagsopposition will mitreden

Grüne, SPD und FDP kritisieren allerdings, dass die Fraktionen des Landtags nicht am neuen Energiebeirat beteiligt sind. Das sei in der Vergangenheit eigentlich Tradition gewesen, zuletzt beim "Energiedialog" von Ilse Aigner. "In Zeiten, in denen ständig darauf hingewiesen wird, dass Energiewende und Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe sind, ist ein Ausschluss des Landtags vollkommen unverständlich", so die Fraktionen in einem gemeinsamen Brief. Aiwanger will der Bitte jedoch nicht nachkommen, er sehe den Beirat als Fachgremium mit Teilnehmern von außerhalb der Politik.