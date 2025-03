Energiewende: Streit um Windkraft-Zonen in Bayern

Kein Windkraftgegner ist an diesem Nachmittag auf den Straßen der Gemeinde Fremdingen im Donau-Ries anzutreffen. "Der Strom ist so teuer und knapp, da muss was her", findet etwa Anton Leberle. Agnes Schneider schwärmt von der schönen Landschaft im benachbarten Baden-Württemberg, der die zahlreichen Windräder dort keinen Abbruch täten, und überhaupt: "Wir brauchen ja Strom“, wirft eine Passantin ein. Die Märzsonne steht hoch, die vielen Solaranlagen auf den Dächern saugen ihre Strahlen auf.

"Windrad-Verbrennung" im Wallfahrtsort

Ganz anders in Ziemetshausen bei Günzburg: Sogar mit Fackeln gehen sie dort auf die Straße, um gegen einen geplanten Park mit über 20 Anlagen zu protestieren. "An der Wallfahrt wollen wir unsere Ruhe haben vor Windrädern, die uns den Blick verstellen, unsere Ohren täuschen, diesen Ort in seiner gesamten liebreizenden Art verändern würden", verkündet Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger bei seiner Ansprache, bevor er seine Fackel in einen Holzhaufen mit einem nachgebauten Windrad aus Holz wirft.

Im Video: Warum die Windkraftgegner in Ziemetshausen ein symbolisches Windrad verbrennen