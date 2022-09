Energiewende: Jede vierte Windkraftanlage Bayerns in Oberfranken

In Oberfranken hat sich innerhalb von zehn Jahren die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien mehr als verdreifacht. Das hat Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz nach den beiden Regionalkonferenzen zur kommunalen Energiewende in Oberfranken betont. Diese fanden in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg und Stadtsteinach im Kreis Kulmbach statt. Wie die Regierung Oberfranken am Freitag mitteilte, werde in Oberfranken bereits mehr als die Hälfte des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Die meisten Windkraftanlagen im Kreis Hof

Mit 290 Windkraftanlagen sei Oberfranken im bayernweiten Vergleich Vorreiter. Im Freistaat stehe im Durchschnitt jede vierte Windkraftanlage in Oberfranken. Der Schwerpunkt der Windkraft liege im Landkreis Hof (109 Anlagen), gefolgt von den Landkreisen Bayreuth (49) und Bamberg (35).

Für Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz ist die Nutzung von erneuerbaren Energien für Unternehmen schon heute ein wesentlicher Standortfaktor, heißt es in der Mitteilung vom Freitag. Vor allem Unternehmen, die in den Wachstumsbranchen Wärmepumpen oder Photovoltaik tätig sind, würden von der überdurchschnittlichen Stromproduktion Oberfrankens aus den Erneuerbaren profitieren.