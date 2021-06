Energiewende: Intelligentes Speichersystem aus Erlangen

Fast die komplette Dachfläche des Fraunhofer Instituts IISB ist mit einer Photovoltaikanlage bestückt. Scheint die Sonne, wird hier viel Strom produziert. Für die sonnenarmen Stunden wird der Strom gespeichert. Die Forscher arbeiten dabei mit verschiedenen Stromspeichern. Neben Batteriespeichern versteckt sich in einem unscheinbaren weißen Container auf dem Gelände auch ein moderner Wasserstoffspeicher. Der Strom wird hier in Wasserstoff umgewandelt und chemisch in einer Flüssigkeit gelagert.

Energiewende gelingt nur mit Wasserstoffspeicherung

Wasserstoffspeicher werden eine große Rolle bei der Energiewende spielen, betont Richard Öchsner, Leiter für den Bereich Energietechnik am Fraunhofer Institut in Erlangen. Denn im Gegensatz zu Batterien kann der Wasserstoff über Monate gespeichert werden.

Fraunhofer Institut vernetzt Speicher und Energiesektoren

Auf dem Gelände des Fraunhofer Instituts sind zudem riesige Wärme- und Kältespeicher in Betrieb. Das Innovative am Institut: Die verschiedenen Speicher und Energiesektoren sind miteinander vernetzt. Ein Computersystem steuert sie wie ein Orchester, so Richard Öchsner – und das hat Vorteile. "Verschiedene Energiebereiche sind miteinander gekoppelt, um so zusätzliche Effizienz herauszuholen. So können Energie und Kosten eingespart werden", sagt Öchsner.