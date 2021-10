Energiewende im Rekordpreis-Winter: Wie gelingt der Umstieg?

Die Verbraucherinnen und Verbrauchen spüren es schon jetzt: Mit dem Winter drohen Rekordpreise für Energie, Strom und Wärme. Im kommenden Jahr ist dann Schluss mit Atomstrom, auch der Ausstieg aus der Kohle ist geplant.

Können erneuerbare Energien den Bedarf decken?

Die Lücke auf dem Energiemarkt sollen erneuerbare Energien schließen und auch Gas wird derzeit hoch gehandelt. "Wir können es schaffen, müssen aber einiges dafür tun", sagt Claudia Kemfert im BR-Interview. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.

Erneuerbare Energie müssen schneller kommen

"Die erneuerbaren Energien müssen drei Mal so schnell ausgebaut werden, als geplant ist", sagt Kemfert. Auch Bayern müsse auf Wind- und Solarkraft setzen. Um die Schwankungen auszugleichen, die mit dem Atom- und Kohleausstieg kommen könnten, müssten die neuen Energien weiterhin gut miteinander verzahnt werden. Auf längere Sicht müssen außerdem mehr Speichermöglichkeiten her. "Dafür brauchen wir die politischen Rahmenbedingungen", gibt Kemfert zu bedenken.

Keine Pauschalregeln für Abstände

Für die Windkraft ist beispielsweise vielerorts die 10H-Regelung ein Hindernis, die besagt, dass ein Windrad nur in einer Entfernung zur nächsten Wohnbebauung errichtet werden darf, wenn diese zehn Mal seiner Höhe entspricht. Solche pauschalen Abstandsregeln müssen laut Kemfert sofort abgeschafft werden: "Das ist hinderlich und schließt wertvolle Flächen aus."

Windkraft als systemrelevant planen

Um einen Konflikt zu verhindern, etwa mit nahegelegenen Wohnhäusern oder der Natur, sollten die Flächen vorher ausgewiesen werden. Planung und Genehmigung könnten laut Kemfert einfacher gestaltet werden, wenn die Anlagen als systemrelevant gelten.

Höheres Tempo verhindert Energie-Abhängigkeit vom Ausland

Deutschland müsse sich nicht von ausländischen Gas- und Stromlieferung abhängig machen, so die Energiewirtschaft-Expertin im Interview. Ein höheres Tempo beim Ausbau alternativer Energien könne das verhindern. "Das Szenario einer Abhängigkeit ist nicht realistisch, die Politik ist hier einfach in der Pflicht."

Für die Rekordpreise ist der Weltmarkt verantwortlich

Die steigenden Energiepreise für diesen Herbst und Winter sieht Kemfert im Weltmarkt begründet. Nach Corona steige die Nachfrage allerorts extrem an, allerdings nur bei fossilen Energien. "Im Moment zahlen wir diese Preise an Putin und Co., an Länder, die uns mit Energie versorgen." Besser investiert wäre das Geld für erneuerbare Energien im eigenen Land.

Ist Gaskraft in Schwaben rentabel?

Die bestehenden Ideen zur Gaskraft in Schwaben schätzt Kemfert aktuell als wenig aussichtsreich. Gaskraftwerke würden auch CO2 ausstoßen, was mit dem Klimaschutz nicht kompatibel sei. Wegen der aktuell hohen Preise lohne sich der Bau eines Gaskraftwerks nicht, auch wenn es flexibel auf Schwankungen am Strommarkt reagieren könne. Das Geld wäre besser im Ausbau alternativer Energien investiert, so Kemfert: "Wir haben es selbst in der Hand."