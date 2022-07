Energieversorgung: Was kann Bayern jetzt tun?

Was kann Bayern selbst tun? Diese Frage stellt sich aufgrund der abzeichnenden Gas-Lücke im kommenden Winter immer drängender. Auch die Parteien im Landtag loten aus, wie der Freistaat genug Energie sicherstellen kann.

SPD: Geothermie-Turbo

Ja, Geothermie gehöre ausgebaut, darin sind sich alle einig: Zwischen Donau und dem Alpenrand herrschen günstige Bedingungen. Das Problem: Die Bohrungen in 1.000 bis 5.000 Meter Tiefe sind teuer und vielen Kommunen zu riskant: Wenn das 150 Grad heiße Thermalwasser am Ende nicht fließt, ist das Geld weg. Als Teil ihres Bayerischen Sofortprogramms zur Energie fordert die SPD, die Kommunen bei den Bohrungen abzusichern, so SPD-Fraktionschef Florian von Brunn: "Mit Geothermie könnten wir bis zu 40 Prozent des Wärmebedarfs in Bayern decken. Dazu gibt es überhaupt noch kein Programm, keine Aktionen. Da wünschen wir uns jetzt ein starkes Programm für Geothermie, sozusagen einen Geothermie-Turbo."

Außerdem will die Landtags-SPD prüfen lassen, ob ein Teil des russischen Erdgases durch heimisches Biogas ersetzt werden kann, ohne dass dafür die Flächen für Energiepflanzen ausgeweitet werden müssten.

Grüne: Photovoltaik auf staatliche Gebäude und kostenlose Heizberatung

Die Grünen plädieren mittelfristig für mehr Photovoltaik auf staatlichen Gebäuden. Vor allem Schulen und Kitas bräuchten tagsüber Energie, die sie selbst herstellen könnten. Derzeit werde aber nur auf vier Prozent der 11.000 staatlichen Grundstücke die Sonne genutzt.

Kurzfristig könnte ein Erneuerbares Wärmegesetz nach dem Vorbild Baden-Württembergs helfen, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Ludwig Hartmann. Darin soll eine kostenlose Heiz-Beratung für Eigenheimbesitzer verankert werden: "Die Heizungsbauer sagen ganz überzeugend, auch die Installateure, 10 bis 15 Prozent Gas zu reduzieren, ist durch die bessere Einstellung einer bestehenden Anlage möglich. Und 10 bis 15 Prozent im Winter ist eine gewaltige Menge."

FDP: Neue Gas-Pipeline aus Italien

Um die Gas-Lücke langfristig zu schließen, hat die FDP einen ganz eigenen Vorschlag, der bei den Ampelpartnern auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte: Sie fordert eine neue Gas-Pipeline aus Italien. Die Leitung könnte entlang der in den 1960er Jahren gebauten Öl-Pipeline Transalpine verlaufen, sagt FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Erst zur Förderung von Flüssiggas, perspektivisch auch für Wasserstoff aus Nordafrika. Dazu schlägt der FDP-Mann vor, eine bayerische Betreibergesellschaft zu gründen: "Wir haben bereits die Pipeline von Triest nach Ingolstadt. Wenn ich jetzt Energieminister wäre, würde ich mich darum kümmern, dass wir in Verhandlungen treten mit Italien und Österreich. So etwas könnte man auch für Gas machen, um die Versorgung hier in Bayern sicherzustellen."

AfD: Braunkohle und Kernkraft durch den Bund

Die AfD sieht Bayern praktisch machtlos bei Energiefragen. Ihre Lösungsvorschläge für den Bund: Braunkohle abbauen, Kernkraft verlängern, Russland um Gas bitten und selber ein bisschen Energie sparen. Der Verband der Bayerischen Wirtschaft dagegen sieht Bedarf in Bayern.

Wirtschaftsverband: Brennstoffwechsel zu kompliziert

Unternehmen müssten jetzt schnell und unbürokratisch ihren Brennstoff wechseln können, fordert die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Sprich von Gas auf Öl oder Kohle. Und: Energetische Sanierungen sollten nicht nur vom Bund, sondern auch vom Freistaat zusätzlich gefördert werden. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft plädiert außerdem dafür, mehr Biogas in Biomethan aufzubereiten und somit als Ersatz für russisches Gas zu nehmen. Bislang gebe es nur 22 solcher Aufbereitungsanlagen bei insgesamt rund 2.700 Biogasanlagen, so der Wirtschaftsverband.

Viele Vorschläge also, die alle auf Landesebene umgesetzt werden könnten.