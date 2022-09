Energietreffen in Alzenau: Bayern und Hessen beraten sich

Zum Thema Energie und Energiesicherheit treffen sich am Mittwoch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein hessischer Amtskollege Boris Rhein (CDU) in Alzenau. Die Stadt in Unterfranken liegt an der hessisch-bayerischen Grenze, ist von Frankfurt nur etwa eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Söder und Rhein wollen bei dem Treffen in der Burg in Alzenau eine engere Zusammenarbeit bei der Energieversorgung ausloten. "Die Zukunft der Energieversorgung liegt in engen Partnerschaften – vor allem länderübergreifend", sagte Söder Ende August, als er das Treffen ankündigte. Es gehe dabei um eine Vernetzung mit der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.

Erstes Vier-Augengespräch zwischen Söder und Rhein

Über die Ergebnisse der Beratung wollen die beiden Ministerpräsidenten gegen 11.30 Uhr in einer Pressekonferenz informieren. Die beiden Unionspolitiker Söder und Rhein haben damit ihr erstes Vier-Augengespräch, nach dem Amtsantritt Rheins Ende Mai dieses Jahres als Ministerpräsident von Hessen. Vor dem Gespräch war auf BR-Anfrage aus beiden Staatskanzleien keine Information zu bekommen, um welche konkreten Themenschwerpunkte es gehen wird.

Schnelle Anbindung an Wasserstoff-Pipeline gefordert

Vor dem Termin mit Rhein hatte sich Söder bereits mit seinen Amtskollegen aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne) und mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum Thema Energie getroffen. Bei dem ersten Treffen am 29. August forderten Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam eine schnellere Anbindung Süddeutschlands an Wasserstoff-Pipelines. Söder macht sich für zusätzliche Wasserstoff-Leitungen aus dem südlichen Ausland stark. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann verwies darauf, dass den bislang vorliegenden Plänen zufolge der Süden erst nach 2030 an das Wasserstoffnetz angeschlossen werden solle. "Das ist viel zu spät", so Kretschmann.

Erklärung zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern

Am Tag darauf, am 30. August, war Söder zu Besuch in Mecklenburg-Vorpommern. Zusammen mit Regierungschefin Schwesig besichtigte er den Energie-Standort Lubmin. Hier könnte Deutschlands erstes Terminal zur Anlandung von Flüssigerdgas (LNG) in Betrieb gehen und über bestehende Pipelines auch den Süden Deutschlands versorgen. Söder und Schwesig unterzeichneten eine Erklärung, in der die Bedeutung von LNG-Gas für die Energieversorgung auch des Südens Deutschlands unterstrichen wird.

Bayern sorgt sich angesichts der Lieferausfälle bei russischem Gas, im Winter nicht genug Gas zur Versorgung seiner Industrie und Bevölkerung zu bekommen.