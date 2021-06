Energieträger der Zukunft? Wasserstoff-Gipfel in Nürnberg

Mit einem zweitägigen Forum ist der sogenannte "Hydrogen Dialog" in Nürnberg doppelt so lang, wie im vergangenen Jahr. Und sie wurde um eine englischsprachige, internationale Plattform erweitert. Denn es gibt viel zu besprechen. Wasserstoff könnte ein entscheidender Baustein bei der Energiewende werden. Allerdings nur, wenn es gelingt, ihn kostengünstig und klimaneutral herzustellen.

Gehört "grünem" Wasserstoff die Zukunft?

Darüber werden die rund 50 deutschen und internationalen Experten diskutieren. Als Redner sind u.a. Bundes-Forschungsministerin Anja Karliczek, Bundes-Verkehrsminister Andreas Scheuer und Katherina Reiche, die Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates eingeplant. Die Themen reichen von der Wasserstoff-Herstellung über die Speicherung und Logistik, bis hin zu den Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel in der Wärmeerzeugung oder Verkehrstechnik. Vor allem soll es um die Frage gehen, wie Wasserstoff zu einer "De-Karbonisierung", also einer Wirtschaft ohne die Verbrennung von Kohle und Erdöl beitragen kann. Dazu muss das Gas aber mit erneuerbaren Energien erzeugt werden, also mit Wind- oder Solarenergie als sogenannter "grüner Wasserstoff".

Bayern will viel investieren

Ideeller Träger des Gipfels ist das Zentrum Wasserstoff Bayern, die Strategie- und Koordinationsstelle des Freistaats Bayern für wasserstoffbezogene Themen. Diese bündelt alle Aktivitäten des bayerischen Wasserstoffbündnisses, in dem mittlerweile über 180 Wasserstoffakteure aus Wirtschaft und Wissenschaft vertreten sind. Mitte Juni hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekanntgegeben, dass sechs bayerische Wasserstoffprojekte mit rund 1 Milliarde Euro von Bund und Freistaat angeschoben werden sollen. Die selbe Summe soll noch einmal von den beteiligten Unternehmen kommen.

Nationales Wasserstoffzentrum in Niederbayern?

Außerdem rechnet sich Pfeffenhausen im Landkreis Landshut gute Chancen aus, dass es als Standort für ein nationales Anwendungszentrum für Wasserstoff auserkoren werden könnte. Von ursprünglich fast 70 Bewerbern sind neben Pfeffenhausen noch Chemnitz und Duisburg im Rennen. In der niederbayerischen Marktgemeinde entsteht unabhängig vom Wasserstoffzentrum eine 12 Megawatt starke Solar-Anlage – grüner Strom für die Wasserstofferzeugung wäre also vorhanden. Die Entscheidung, wo das deutsche Wasserstoffzentrum angesiedelt wird, soll im Spätsommer fallen.