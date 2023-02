Energiespeicher: Kaffeekochen mit Strom aus der Autobatterie

Eine sichere Stromversorgung auf Wind und Sonne aufzubauen ist möglich, sagt der Chef des Netzbetreibers Bayernwerk, Egon Leo Westphal, das zeige die Bilanz der vergangenen Jahre: "Uns ist die Integration von fast 400.000 Photovoltaik-Anlagen gelungen. Und die Ausfälle in unserem Netz haben sich in der gleichen Zeit deutlich verringert."

Klar sei aber auch: Um das zu gewährleisten, muss sich das System der Stromversorgung anpassen. Mit zunehmend digitaler Steuerung des Stromnetzes. Und mit immer mehr Stromspeichern, die zum Beispiel mittags Sonnenstrom aufnehmen können, wenn er im Überfluss vorhanden ist.

Immer mehr Stromspeicher im Privatbesitz

Diese Speicher findet man zunehmend auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern zuhause, so der Bayernwerk-Chef. Zumal Privatleute in Bayern Photovoltaikanlagen inzwischen meist zusammen mit einer Batterie erwerben. Und mit den Elektroautos fahren künftig Millionen Speicher in Deutschland herum, so Westphal. Die würden in der Zukunft ein fester Bestandteil des Stromsystems.

Autobatterien sind viel größer als Heimspeicher

Das sieht auch Mathias Müller so, Experte für Verteilnetze und Elektromobilität an der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Die Batterie der Elektroautos ist aus seiner Sicht zu schade, um den Strom darin nur zum Autofahren zu nutzen. Zumal die Akkus in den Fahrzeugen immer größer werden – sie haben oft die zehnfache Kapazität eines typischen Photovoltaik-Heimspeichers. "Über 95 Prozent der Zeit steht ein Fahrzeug", sagt Müller: "Können wir da die Batterie nicht einfach nutzen, um Energie zwischenzuspeichern?"

Pilotversuch mit Sonnenstrom im Autospeicher

Der Eon-Konzern testet dieses so genannte "bidirektionale Laden" derzeit mit einem Pilotversuch. Einer der Teilnehmer ist Marc Borchardt, selbst Eon-Mitarbeiter. Er nutzt den Akku eines BMW i3, um in seinem Einfamilienhaus in Schmiechen südlich von Augsburg möglichst viel Photovoltaikstrom vom eigenen Dach zu verbrauchen. Die Autobatterie wird nicht nur aufgeladen, sondern auch entladen, wenn der Strom im Haus gebraucht wird. "Für mich und meine Familie ist das ganz einfach", beschreibt Borchardt.

Er als Nutzer muss nur angeben, wann wieviel Strom mindestens im Akku seines Fahrzeugs bleiben soll, den Rest übernehme eine Software im Hintergrund. Im Normalfall reichen 40 Prozent Akkufüllstand für die täglichen Wege der Familie leicht aus. Mit dem Rest der Batterie tankt das Auto tagsüber Sonnenstrom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach und gibt ihn dann wieder ab. Um das zu ermöglichen, brauchte es eine spezielle Wallbox, also Ladevorrichtung, in der Garage. Und ein kleines Zusatz-Kästchen neben dem Zählerkasten. Gesteuert wird das Ganze per App auf dem Smartphone.

Im Ergebnis brauchen die Borchardts in den Sommermonaten praktisch überhaupt keinen Strom aus dem Netz mehr.

Die Preisunterschiede an der Strombörse ausnutzen

Wenn im Haus ein intelligenter Zähler eingebaut ist und der Kunde einen Stromtarif mit variablen Preisen nutzt, gibt es noch mehr Möglichkeiten, den Autoakku sinnvoll doppelt zu nutzen, sagt Nico Friedmann, der für Eon den Pilotversuch begleitet. Und zwar auch ohne eigene Photovoltaik. Indem man die Schwankungen an der Strombörse ausnutzt. Wenn der Strom gerade günstig ist, lädt das Fahrzeug auf, wenn er teuer ist, verbraucht man den Strom – oder verkauft ihn sogar ins Netz zurück.

In ein paar Jahren könnte sich das rechnen

Soweit die Theorie. Noch rechnet sich das jedoch kaum, hat Mathias Müller von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft ausgerechnet. Weil bisher die nötigen elektronischen Bauteile, etwa die Wallbox, noch zu teuer sind. Müller erwartet jedoch, dass sich das jetzt schnell ändert: "Wir sehen, dass die Kosten der Ladestationen deutlich runtergehen, und dann in fünf bis zehn Jahren spätestens die verschiedenen Anwendungsfälle wirtschaftlich werden."Einen "plausiblen Entwicklungspfad" für die möglichen Erlöse aus dem bidirektionalen Laden mit einem E-Auto zeigt die folgende Grafik.