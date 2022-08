Energiesparpläne: Regensburger Kaufleute überwiegend gelassen

Nach neuen Energiesparplänen des Bundes soll der Einzelhandel seine Beleuchtung reduzieren - Schaufenster müssen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr demnach dunkel bleiben. Kaufleute in der Regensburger Altstadt reagieren gelassen auf die geplante Maßnahme, das hat eine Bayern1-Umfrage am Dienstag (28.08.) ergeben.

Kaufleute: Sparen auch ohne Verordnung ein

Für Kaufleute und Unternehmer seien die Energiekosten ohnehin ein wichtiger Faktor, sagt Armin Gebhardt. Der Vorsitzende der Regensburger Kaufleute betreibt in Regensburg zwei Modegeschäfte. Man habe bereits jetzt Beleuchtungszeiten reduziert oder verzichte nach Geschäftsschluss ganz auf Beleuchtung, um Energiekosten zu sparen. "Wir brauchen keine Verordnung, wir machen das selbst", sagt Gebhardt.

Die Schaufenster von Buchhändler Ulrich Dombrowsky sind aktuell zwar noch bis etwa 23 Uhr beleuchtet – auch er will die Sparmaßnahme aber mittragen. "Grundsätzlich bin ich momentan für alles, was beim Energiesparen hilft. Wir müssen da gemeinsam durch, da gibt es kein Diskutieren."

Einer der befragten Händler ist nicht einverstanden mit den Energiesparplänen. Er frage sich, was die Politik noch alles für Vorschriften machen will, sagte er. Zuerst sollte man die Türe offenhalten wegen Corona, jetzt wegen Energiesparungen wieder schließen, so der Einzelhändler.

Handelsverband befürchtet dunkle Innenstädte

Der Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands für Niederbayern und die Oberpfalz, Günter Hölzl, sieht für die am Abend ohnehin geschlossenen Geschäfte kein Problem bei abgeschalteter Schaufensterbeleuchtung. Weil der Handel Kosten sparen müsse, werde der Handelsverband Bayern die Energieeinsparverordnung auf jeden Fall mittragen. Hölzl hat aber Bedenken beim Thema Sicherheit. Wenn in Innenstädten Schaufenster unbeleuchtet bleiben und öffentliche Gebäude sowie Denkmäler nicht mehr angestrahlt werden, könnte es ziemlich dunkel werden, meint Hölzl. "Ob ich mich dann nach 22 Uhr noch gerne in der Stadt aufhalten will, das bleibt mal dahingestellt."

Kunden uneins über die dunklen Schaufenster

Die Kunden reagieren unterschiedlich auf die neuen Energiesparpläne des Bundes. In einer Bayern1-Umfrage in der Regensburger Altstadt hieß es einerseits: "Ich glaube nicht, dass man Energie sparen kann, indem man die Schaufensterbeleuchtung ausschaltet, da kann man vielleicht an anderer Stelle einsparen" oder "Ich finde es absoluten Blödsinn. Es gibt eine Menge anderer Möglichkeiten, um zu sparen." Andere Passanten begrüßen die Energiesparpläne aber: "Ich finde es super, dass die nicht mehr beleuchtet werden abends – warum eigentlich?" oder "Ich halte es für richtig, da könnte man viel mehr einsparen."

Neben den unbeleuchteten Schaufenstern werden mit der Energiesparverordnung laut Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auch öffentliche Gebäude und Denkmäler nicht mehr angestrahlt. Die neue Energiesparverordnung soll ab 1. September gelten.