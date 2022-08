Energiesparkonzept: In Hof wird es dunkler und kühler

Die Stadt Hof will rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Gas einsparen. Das entspricht zehn Prozent ihres jährlichen Gas-Verbrauchs. Konkrete Maßnahmen hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) dem Ferienausschuss des Stadtrats am Dienstagabend vorgestellt.

So wird in Hof zum Beispiel die Saison der städtischen Kunsteisbahn "Eisteich" um einige Wochen verkürzt. Künftig können Schlittschuhläufer nicht schon im November, sondern erst von Dezember bis zum Ende der Faschingsferien ihre Runden auf der Kunsteisbahn drehen. Außerdem wird im Winter die Raumtemperatur in städtischen Gebäuden auf 19 Grad begrenzt.

25 Grad in der Freiheitshalle

Einige Maßnahmen gelten ab sofort, erklärte Döhla: So werde die Straßenbeleuchtung nachts stärker abgedimmt, das Rathaus nicht mehr angestrahlt. Die markante blaue Fassade der Hofer Freiheitshalle wird künftig nicht mehr jede Nacht, sondern nur noch bei Veranstaltungen leuchten. Ein wesentlicher "Energiefresser" sei auch die Kühlung der Freiheitshalle, heißt es im Energiesparkonzept. Deshalb werden bei hohen Außentemperaturen die Veranstaltungsräume nicht mehr auf 21, sondern nur auf 25 Grad heruntergekühlt.

Mehr Solarstromanlagen auf Hofer Dächern

Das Einsparkonzept hat ein eigens eingerichteter Energie-Krisenstab zusammengestellt. Diesem Gremium gehören neben Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Fachbereiche der Hofer Stadtverwaltung auch die Stadtwerke Hof sowie Vertreter des Jobcenters an. Dieser Krisenstab hat sich seit Mitte Juli zweimal getroffen. Dabei ging es neben kurzfristigen Einsparungsmöglichkeiten auch um langfristige Umstellungen. So soll unter anderem der Parkplatz des Hofer Freibads bis Mitte 2023 eine Überdachung mit einer Photovoltaik-Anlage bekommen. Für eine PV-Anlage für den Hofer Zoo werden noch Sponsoren gesucht.

Aktuell prüft die Stadtverwaltung, auf welchen städtischen Dächern Solarstrom-Anlagen möglich sind. Ältere Gebäude sind häufig wegen ihrer Statik nicht geeignet.